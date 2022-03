Tele2 heeft groen licht voor de verkoop van T-Mobile Nederland. Het bedrijfsonderdeel komt in handen van investeerders Apax Partners en Warburg Pincus. De verkoopprijs van 5,1 miljard euro wordt onder aandeelhouders verdeeld.

75 procent van T-Mobile Nederland is eigendom van Deutsche Telekom. 25 procent behoort tot Tele2. In september 2021 stemden de organisaties in op een verkoopplan. T-Mobile Nederland werd toegezegd aan investeerders Apax Partners en Warburg Pincus. De prijs bedraagt 5,1 miljard euro.

Vandaag liet Tele2 weten dat de goedkeuringen zijn ontvangen. De verkoop heeft groen licht. In de komende weken wordt de organisatie overhandigd. De opbrengst wordt naar verwachting in mei 2022 aan huidige aandeelhouders uitbetaald.

‘Geen gevolgen’

T-Mobile Nederland is een overkoepeling van T-Mobile, Ben, Tele2 en Simpel. Het huidige management beweerde eerder dat de overname geen gevolgen heeft voor Nederlandse klanten. De samenwerking met Open Dutch Fiber, T-Mobile’s grootste glasvezelpartner, blijft intact.