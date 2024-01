Eviden zal instaan voor de bouw van het modulaire datacenter voor de Jupiter-supercomputer. Het gaat om de eerste exascale supercomputer die in Europa wordt gevestigd.

Voor de bouw van het modulaire datacenter sloot Eviden, onderdeel van Atos, een contract met Jülich Supercomputing Centre. Dit is een Duits onderzoekscentrum, aangezien de eerste Europese exascale supercomputer ook een plaats zal krijgen in Duitsland.

Voordelen in levertijd en upgrade-mogelijkheden

Het modulaire datacenter zal een oppervlakte innemen van 2.300 m², waarin 50 uitwisselbare modules worden samengebracht. Iedere module kan op die manier afzonderlijk worden vervangen of geüpgraded, eens daar in de toekomst nood aan is. Hetzelfde geldt voor het elektriciteit-subsysteem en het logistieke deel.

Naast dat het upgraden in de toekomst sneller verloopt, zal ook de levertijd van de end-to-end HPC-oplossing nu al met de helft worden verkort. Financieel is het datacenter ook interessant, aangezien de kosten met een factor drie worden verlaagd, aldus Eviden.

Hoge energie-nood

De aanpak is ook nodig om de nodige energie te kunnen voorzien die de exascale supercomputer nodig heeft. Dit vertelt professor Thomas Lippert, directeur van het Jülich Supercomputing Centre: “Jupiter wordt mogelijk de krachtigste AI-supercomputer ter wereld en de modulaire computerarchitectuur maakt een zeer hoog niveau van energie-efficiëntie mogelijk. De enorme rekenkracht stelt echter eisen aan de energievoorziening, waaraan nog geen enkel wetenschappelijk datacenter in Duitsland heeft kunnen voldoen.”

Voor heel Europa

Hoewel de supercomputer wordt gevestigd in Duitsland, moeten bedrijven uit alle EU-lidstaten toegang krijgen tot de grote rekenkracht van Jupiter. Hiervoor zette de EU al een programma op dat AI-start-ups die voldoen aan de Europese wetgeving rondom AI, toegang krijgen tot de beschikbare supercomputers.

De wens om Europese AI-start-ups te helpen met het voorzien van de nodige rekenkracht om AI-modellen te trainen, werd vandaag nog eens bevestigd met de komst van de AI innovation package. “Om AI te ontwikkelen heb je rekenkracht nodig. En veel. Daarom willen we mkb’s en start-ups bevoorrechte toegang geven tot het netwerk van Europese supercomputers. Wij zetten ons in voor innovatie van AI en innovatie met AI. En we zullen ons best doen om een ​​bloeiend AI-ecosysteem in Europa op te bouwen”, zegt Margrethe Vestager, uitvoerend Vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk.

