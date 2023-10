De voorgenomen fusie van de NAND-flashgeheugendivisies van Kioxia en Western Digital gaat nu niet door. De gesprekken over deze fusie zijn door Western Digital gestopt vanwege het ontbreken van goedkeuring van Kioxia-aandeelhouder SK Hynix.

Volgens Nikkei Asia heeft Western Digital de gesprekken met Kioxia over de fusie van de NAND-flashgeheugendivisies, die in een vergevorderd stadium waren, gisteren afgebroken. Reden voor het stoppen van de fusiegesprekken is dat de Koreaanse chipfabrikant SK Hynix, een grote aandeelhouder in Kioxia, zich tegen de deal verzette.

De Koreaanse chipfabrikant was bang dat de fusie gevolgen zou hebben voor de waarde van zijn investeringen in de Japanse chipfabrikant en bovendien gezamenlijke projecten op een zijspoor zou zetten.

De deal had aan het eind van deze maand moeten worden gesloten.

Lees ook: SK Hynix verzet zich tegen fusie Kioxia en Western Digital

Gesprekken met Bain Capital ook gestopt

Ook de gesprekken met de eigenaar van Kioxia, het Koreaanse investeerdersconsortium Bain Capital, zijn gestopt. Ook met dit bedrijf konden Kioxia en Western Digital het niet eens worden over de condities van de fusie van de NAND flash-geheugenbedrijfsonderdelen.

Volgens Reuters hebben beide bedrijven nog wel interesse in het sluiten van de deal op een later moment.

Overige samenwerking gaat door

Kioxia en Western Digital werken ook samen op het gebied van chipontwerp en productie. Daarnaast investeert Western Digital in chipfabrieken van Kioxia in Japan. Deze activiteiten gaan ondanks het afketsen van de NAND-deal gewoon door.

Beide bedrijven praten al sinds 2021 met elkaar over een mogelijke fusie. Iedere keer ketsten de gesprekken af op verschillende punten, zoals de bedrijfswaarde. Ook was de houding van toezichthouders vaak een bron van zorg.

Lees meer: Kioxia en Western Digital willen fuseren