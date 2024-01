ASML waarschuwt dat het zijn ’transitiejaar’ op een andere manier zal invullen als de Nederlandse overheid zijn blik op het immigratiebeleid niet snel wijzigt. Het buitenlands talent heeft de chipmachineproducent namelijk nodig om zichzelf te blijven ontwikkelen. Die innovatie is des te belangrijker geworden door de opkomst van AI, waarin voor ASML een zeer belangrijke rol is weggelegd. Zal het bedrijf binnenkort uitbreiden naar andere Europese landen?

Peter Wennink, CEO van ASML, heeft tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf enkele opvallende uitspraken gedaan. Die uitspraken brengen onzekerheid of het chipmachinebedrijf wel een Nederlands bedrijf blijft.

Waarschuwing voor rem op arbeidsmigratie

“Wees voorzichtig met wat je wil. Wij zullen gaan waar we kunnen groeien”, sprak Wennink op de bekendmaking van de jaarcijfers van ASML. Die cijfers waren gunstig en het bedrijf wist vorig jaar zelfs een nieuwe recordjaaromzet te vestigen. Een positief resultaat de chipmachinemaker graag blijft vasthouden. Daarom waarschuwde de CEO Nederland om voorzichtig te zijn met de rem die verschillende politieke partijen willen plaatsen op arbeidsmigratie.

“Wij zijn een wereldwijd bedrijf met klanten over de hele wereld. We zullen gaan waar we kunnen groeien en waar we het best onze klanten kunnen bedienen”, zegt hij. De rem op de arbeidsmigratie zou daarmee de tegenslag te veel zijn voor het chipmachinebedrijf dat in 2023 al te kampen had met stevige exportrestricties naar China van de Nederlandse regering en de VS.

Lees ook: ASML wil flink uitbreiden in Berlijn: investeert jaarlijks 100 miljoen euro

Bedreigt de internationale positie van Nederland

ASML bestempelt het Nederlandse klimaat dus als ongunstig. Dat levert mogelijks een groot probleem op voor de Nederlandse overheid, die de halfgeleidertechnologieën nog maar pas aanduidde als één van de tien technologieën waarin geïnvesteerd dient te worden om voldoende werkplekken te kunnen verzekeren.

ASML is een belangrijke speler binnen dit technologisch veld en een grote motor voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Een snelle zoekopdracht op LinkedIn leerst ons dat het bedrijf zeker 36.000 mensen tewerkstelt. Die werken niet allemaal binnen de Nederlandse tak van ASML, maar met 21.000 werknemers in Nederland blijft het bedrijf overwegend inzetten op Nederland.

Overtuigd van belang in AI-ontwikkeling

Wennink heeft echter de bevestiging van de Nederlandse overheid niet nodig om te weten dat het bedrijf ook de komende jaren nog een enorm belangrijke rol heeft in te vullen. AI heeft namelijk twee grote behoeften die ASML kan invullen: data-opslag en rekenkracht. “Ik denk dat dat zonder ASML, zonder onze technologie, dit niet gaat gebeuren”, waarin hij verwijst naar de AI-explosie.

De chipmachinemaker zal dit potentieel in de AI-race dus benutten, met of zonder Nederland. Het blijft afwachten wat de reactie is van Nederland op de bezorgdheden van Wennink. Het is duidelijk dat er een grote wil is om het bedrijf binnen de landsgrenzen te houden, maar komt de overheid niet tegemoet aan de wensen van ASML, dan kan er wel eens een Europese expansie aan zitten te komen.

Lees ook: “ASML schrapte leveringen naar China onder druk van VS”