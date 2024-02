Meta heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald, in totaal 36,8 miljard euro (40,1 miljard dollar). Vooral door meer inkomsten uit e-commerce, entertainment en gaming, maar ook uit advertenties. Het komende jaar wil de techgigant dubbel zoveel AI introduceren.

De kwartaalomzet is een record en valt hoger uit dan de door analisten verwachte omzet van 39,1 miljard dollar. Ook de nettowinst nam flink toe, deze verviervoudigde zelfs. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de nettowinst 14 miljard dollar, tegenover 4,65 miljard dollar een jaar eerder.

Jaaromzet en inkomstengenerators

De jaaromzet over 2023 kwam uit op een 140 miljard dollar. Dit is 16 procent hoger dan de 117 miljard dollar uit 2022. Volgens CFO Susan Li van Meta kwamen de goede resultaten over het laatste kwartaal van 2023 vooral door meer inkomsten uit e-commerce, entertainment en gaming. Ook de advertentiebusiness droeg flink bij aan de kwartaalomzet, onder meer door grote campagnes van Chinese e-commercebedrijven.

Daarnaast hebben de kostenbesparingen die Meta het afgelopen jaar doorvoerde voor een meer efficiënte bedrijfsvoering, helaas wel met massaontslagen, bijgedragen aan de betere omzetresultaten.

Meer investeringen in AI

De projecten die Meta op het gebied van AI doorvoert, hebben nog niet veel bijgedragen aan de gunstige cijfers en zullen naar verwachting voorlopig ook niet veel doen. Wel gaat AI in 2024 een belangrijkere rol spelen. Volgens CEO Mark Zuckerberg gaat Meta in 2024 nog meer generatieve AI in zijn platform integreren.

De techgigant zou hiervoor binnen zijn platform nog meer AI-assistenten willen uitrollen voor eindgebruikers, content creators en adverteerders. Daarnaast wil Meta ook AI gaan inzetten om de prestaties van advertenties verder te verbeteren.

Dit betekent ook dat er zal worden geïnvesteerd in de benodigde infrastructuur, zowel in AI- als niet-AI-servers en datacenters. De ontwikkelingen rondom het metaverse worden ook voortgezet, maar op een lager pitje dan ooit aangekondigd.

Dividend uitkeren primeur

Voor aandeelhouders had Zuckerberg nog een primeur. De techgigant gaat voor het eerst in zijn bestaan dividend uitkeren. Ook kondigde Meta aan voor een extra bedrag van 50 miljard dollar eigen aandelen in te kopen.

Deze positieve mededelingen voor aandeelhouders zorgden ervoor dat het aandeel Meta op de beurs gisteren met 14 procent steeg.

Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht de techgigant een omzet te realiseren tussen de 34,5 miljard dollar en 37 miljard dollar.