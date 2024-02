VodafoneZiggo heeft het moeilijk in het consumentensegment van de breedbandmarkt en verloor het afgelopen jaar ongeveer 100.000 klanten. Wel noteerde de telecomoperator een lichte stijging van de omzet in 2023 naar een totaal van 1,2 miljard euro.

VodafoneZiggo geeft in een toelichting bij de jaarcijfers over 2023 aan dat de breedbandmarkt voor consumenten zeer competitief is. Nog steeds bedient de telecomoperator 3,2 miljoen breedbandklanten, maar dit aantal staat flink onder druk.

In het vierde kwartaal van 2023 verloor het bijvoorbeeld 31.000 breedbandklanten, maar de telecomoperator noemt dit nog licht ten opzichte van eerdere kwartalen. In totaal verloor VodafoneZiggo in heel 2023 maar liefst 100.000 breedbandklanten. Vooral klanten stappen steeds vaker over naar glasvezelaanbieders.

Mobiel segment en zakelijke markt

In het mobiele segment ziet VodafoneZiggo gelukkig het aantal klanten juist toenemen. In heel 2023 noteerde de telecomoperator 145.000 nieuwe afgesloten abonnementen. De telecomoperator heeft nu ruim 5,6 miljoen mobiele klanten.

Binnen de zakelijke markt noteert VodafoneZiggo ook goede resultaten. Het aantal breedbandklanten in dit segment nam toe met 5.000. Het B2B-portfolio blijft groeien. Ook weet de telecomoperator zijn positie in het mkb- en SOHO-segment verder uit te breiden.

Financiële resultaten 2023

In heel 2023 boekte VodafoneZiggo een omzet van 4,1 miljard euro. Dit was een lichte toename met 1,2 procent ten opzichte van 2022. Hiermee heeft de telecomoperator naar eigen zeggen de doelstellingen behaald, ondanks de zeer concurrerende markt. Toch waren de omzetresultaten naar verwachting.

De omzetstijging in het vierde kwartaal van afgelopen jaar was de snelst groeiende sinds de fusie tussen Vodafone en Ziggo in 2017. In dit betreffende kwartaal steeg de omzet van de telecomoperator met 4,5 procent naar 1,07 miljard euro.

Wanneer gekeken wordt naar de operationele winst, dan is deze echter in 2023 met 4,8 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In een toelichting gaf CFO Ritchy Drost van VodafoneZiggo aan dat dit verlies vooral komt door de inflatiedruk die afgelopen jaar zeer hoog was.

VodafoneZiggo spreekt nog geen verwachtingen uit voor 2024. Wel is bekend dat CEO Jeroen Hoencamp, sinds de fusie aan de leiding van de telecomoperator, in mei dit jaar het stokje zal overdragen. Wie de opvolger wordt van Hoencamp is niet bekend.

