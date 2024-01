In het derde kwartaal van 2023 bedroeg het dataverbruik op mobiel 558 miljoen gigabyte, het hoogste kwartaalverbruik ooit.

Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt, die de statistieken over de mobiele telefoniemarkt bijhoudt sinds begin 2014. Ten opzichte van het tweede kwartaal steeg het dataverbruik met 44 miljoen gigabyte. Ook in dat kwartaal was er sprake van uitzonderlijk veel dataverbruik.

Het aantal data-only simkaarten steeg met 14.000 naar bijna een miljoen. Voor machine-to-machine simkaarten, waarmee slimme apparaten data verwerken, is er eveneens een sterke groei waargenomen. Het totaal aantal aansluitingen met dit type simkaart steeg met ongeveer 800.000 naar 17,3 miljoen.

Vooral de grote drie telecomproviders voorzien het grootste deel van Nederland van dataservices. Volgens de cijfers van de ACM had Odido in het derde kwartaal van afgelopen jaar het grootste marktaandeel, namelijk 30 procent tot 35 procent. Daarna volgen KPN en VodafoneZiggo, respectievelijk met 25 procent tot 30 procent en 20 tot 25 procent. Andere providers vullen de rest van de markt in.

Dalende trend belminuten

Tegelijkertijd valt op dat Nederlanders minder mobiele belminuten afnemen. Het aantal belminuten op mobiel daalde met 7,43 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee nam Nederland gezamenlijk 9 miljard belminuten af. Er is al geruime tijd sprake van een afname van het aantal mobiele belminuten. Zo belde heel Nederland in het tweede kwartaal van 2022 nog 10,9 miljard minuten via mobiel.

