TTNL breidt uit met de overname van Axxius, waarmee het de beschikking krijgt over meer consultants met integratie-, infrastructuur- en cloudkennis.

TTNL is een dienstverlener uit Culemborg die bedrijven ondersteunt bij het optimaliseren van complexe hybride multicloud-omgevingen en het waarborgen van de veiligheid van hun gegevens. Hiervoor heeft het medewerkers in dienst met specialisaties in IBM, Red Hat, Pure Storage, NetApp, Lenovo, Dell Technologies, VMware, Equinix, Veeam en Rubrik.

Met de ambitie om uit te groeien tot een speler met een grotere rol in Europa, wordt TTNL ondersteund door investeerder FIELDS Group en hanteert het een Buy & Build-strategie. Axxius vormt de eerste stap binnen deze strategie.

Toevoeging Axxius

Met Axxius voegt zich nu een partij bij TTNL die al geruime tijd bedrijven ondersteunt met IT-dienstverlening. Axxius, opgericht in 1997, helpt medium- en large-enterprises, financiële instellingen en overheden. Zij benaderen het bedrijf in Hoofddorp voor ondersteuning bij het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, migreren en beheren van integratie, infrastructuur en cloudomgevingen. Hiervoor past Axxius onder andere Infrastructure as Code en automation toe.

“In Axxius hebben we een toegewijd en loyaal team gevonden dat dezelfde passie deelt om complexe IT-uitdagingen op te lossen met de hoogste klanttevredenheid. Bovendien richten we ons beiden op het ontwikkelen van klantrelaties bij enterprises, commerciële- en overheidsorganisaties”, aldus Michel Luxembourg, CEO TTNL Groep. “Onze adviserende rol in software wordt nu aangevuld met management-, implementatie- en integratiediensten.”

