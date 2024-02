Het plan is om op 1 juli 2024 alle Proximus B2B IT-activiteiten onder te brengen in een apart bedrijf, PICT nv (Proximus ICT). De B2B-telecomactiviteiten blijven wel onder Proximus nv vallen.

De stap van de Belgische telecomoperator is ingegeven om de “organisatie en manier van werken aan te passen om zijn leiderschap verder uit te bouwen en, naar de toekomst toe, winstgevende groei te realiseren in de IT- en Telco-business voor bedrijven”. Proximus heeft als doel om in de zakelijke markt uit te groeien tot een end-to-end IT-integrator.

Het oprichten van Proximus ICT moet hieraan bijdragen en is onderdeel van een tweeledige ambitie. Enerzijds wil het zijn aanwezigheid in de telecommarkt voor bedrijven behouden met groei in glasvezel, 5G en het internet of things. Anderzijds heeft Proximus de ambitie zijn rol in de domeinen workspace, cloud, sovereign cloud, security en AI uit te bouwen. Met Proximus ICT moet de focus duidelijker worden en de B2B IT-identiteit zich ontwikkelen.

Anne-Sophie Lotgering, momenteel Enterprise Market Lead bij Proximus, komt aan het hoofd te staan van het bedrijf. “Deze transformatie zal ons in staat stellen zowel onze high-end telecomoplossingen als onze op maat gemaakte IT-diensten voor zakelijke klanten volop uit te spelen, terwijl we kleinere en middelgrote bedrijven een toegankelijk en uitgebreid portfolio van convergente telecom- en IT-oplossingen blijven bieden”, aldus Lotgering.

Vervolgstappen

Proximus heeft het plan voorgelegd aan de sociale partners en de betrokken collega’s zijn op de hoogte gebracht. Zo’n 350 tot 400 werknemers van de Enterprise Business Unit binnen Proximus nv worden, als het plan doorgang vindt, overgebracht naar PICT nv. In de loop van april wil Proximus met meer informatie komen.

De B2B-telecomactiviteiten zullen onder Proximus nv blijven vallen. Renaud Tilmans, Customer Operations Lead bij Proximus, krijgt de leiding over deze activiteiten.

