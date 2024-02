De CEO van Broadcom heeft in 2023 zijn jaarlijkse salarispakket meer dan zien verdubbelen naar een bedrag van maar liefst 149 miljoen euro (161,8 miljoen dollar). Dit megasalaris doet wel de nodige wenkbrauwen binnen de industrie fronsen.

De functie van CEO van een groot techbedrijf heeft vaak zijn lucratieve voordelen als het om financiële aspecten gaat. De recente bekendmaking van het megasalarispakket van Hock Tan, CEO van Broadcom, is hier een goed voorbeeld van. In 2023 ontving de CEO een salarispakket van maar liefst 161,8 miljoen dollar. In 2022 verdiende Hock Tan ‘nog maar’ een salaris van in totaal 60,6 miljoen dollar.

De belangrijkste reden voor de flinke stijging van zijn salaris in het afgelopen jaar komt voor rekening van het aandelenpakket dat hiervan onderdeel vormt. In 2023 had dit aandelenpakket een waarde van 160,5 miljoen dollar. In 2022 bedroeg de waarde van het aandelenpakket nog 53,9 miljoen dollar. Wellicht was de overname van VMware door Broadcom van invloed op de waardestijging. Naast dit aandelenpakket kreeg de topman van Broadcom in 2023 nog een basissalaris van 1,2 miljoen euro. Dit basissalaris was in 2022 hetzelfde.

Hoge beloningen voor management standaard

De beloning met een aandelenpakket voor C-level management is een standaard bij Broadcom. Hock Tan kan overigens niet direct profiteren van zijn aandelenpakket. Deze aandelen zijn pas over vijf jaar converteerbaar.

Wel steken er natuurlijk vragen de kop op over de ongelijkheid van deze topsalarissen in vergelijking met die van andere ‘gewone’ werknemers. Zo zou het gemiddelde salaris van een Broadcom-medewerker 510 keer minder zijn dan dat van CEO Hock Tan.

