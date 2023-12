Broadcom-CEO Hock Tan heeft bevestigd dat men zoals verwacht VMware End-User Compute en Carbon Black gaat afstoten. Ook onthulde het bedrijf welke strategie het er met de overgebleven VMware-diensten op na zal houden, met waarschijnlijk hogere kosten voor klanten tot gevolg.

Tijdens een earnings call op donderdag vertelde Tan dat Broadcom zich zal richten op de “core business” van VMware. Concreet betekent het dat VMware Cloud Foundation als aparte Broadcom-divisie de meeste aandacht krijgt. Medio dit jaar beloofde Tan dat er jaarlijks miljarden voor R&D beschikbaar zouden komen voor VMware nadat het bedrijf zou worden overgenomen. Nu deze overname eindelijk rond is, rest ons de vraag of die beloftes worden waargemaakt. Immers gaat het gedrag van Broadcom na overnames niet uit van R&D en verdere uitbreiding. Het concentreert zich op winst, minimale uitgaven en de nadruk op de meest lucratieve klanten.

EUC had een positief vooruitzicht, Carbon Black vreemde eend in de bijt

Voordat de overname rond was, gingen er hardnekkige geruchten rond binnen VMware dat er juist voor EUC extra werknemers in het vooruitzicht lagen. Men zou volgens betrouwbare bronnen hebben gerekend op circa 200 extra medewerkers om EUC uit te bouwen. Deze afdeling concentreert zich op toegang van devices tot VDI’s, management van mobiele devices en app-deployment.

Van die vermeende uitbreiding van EUC komt dus niets terecht. Tan zegt dat er al veel partijen interesse hebben in een eventuele overname. Hetzelfde geldt voor Carbon Black (CB), het security-bedrijf dat VMware in 2019 overnam. We hebben onlangs omschreven hoe dat aanbod nooit echt geïntegreerd is met de rest van VMware; laatstgenoemde had na het sluiten van die deal de ambitie om een security-speler van formaat te worden. Dat is er niet van gekomen, waardoor het voor Broadcom relatief eenvoudig is om CB door te verkopen. Het heeft van CB al een onafhankelijke business unit gemaakt, een voorschot op het uiteindelijke afstoten ervan.

Daarnaast integreerde het overige VMware-aanbod al met Symantec, eveneens een overgenomen partij van Broadcom en inmiddels een aparte divisie. Carbon Black biedt diensten die daar grotendeels mee overlappen, waardoor een integratie tussen CB en Symantec al een complexe zaak had kunnen worden.

Nieuw plan van aanpak

Tijdens de earnings call bleek eveneens wat Broadcom van plan is met het bestaande VMware-aanbod. Hock Tan vindt dat VMware voorheen componenten “erg los” van elkaar verkocht. Compute werd in het verleden altijd apart aangeboden, iets dat klanten de mogelijkheid gaf om enkel af te nemen wat men eigenlijk van VMware verlangde. Hij is van plan om voortaan enkel Cloud Foundation als geheel te verkopen, met als logische conclusie dat end consumers hogere prijzen gaan betalen. Broadcom hoopt door deze stap 8,5 miljard aan extra omzet te genereren binnen drie jaar tijd. The Register stipt aan dat dit getal gedeeltelijk door ontslagen gerealiseerd zal moeten worden. Ook daar is men sceptisch over de belofte dat kleinere VMware-klanten niet weggejaagd zullen worden.

Daarnaast liet CFO Kristen Spears weten dat Broadcom klanten naar een abonnementsmodel probeert over te hevelen, in plaats van een licentie die af en toe hernieuwd moet worden.

