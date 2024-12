Broadcom: Alle wegen leiden naar computerchips

De uitgavendrift van grote techbedrijven aan AI zal volgens Broadcom-CEO Hock Tan tot het einde van het decennium aanhouden. Vanuit Silicon Valley ontvangt Broadcom orders gebaseerd op AI-infrastructuurinvesteringsplannen die de komende drie tot vijf jaar met grote haast worden uitgevoerd.

Dat laat de CEO weten in gesprek met de Financial Times. Onder zijn leiding heeft Broadcom recent een waardering van 1 biljoen dollar (962 miljard euro) bereikt, met optimistische vooruitzichten. De investeringen van grote techbedrijven draaien op volle toeren, en volgens Tan zullen deze pas stoppen wanneer organisaties door hun budget heen zijn of wanneer aandeelhouders ingrijpen.

De financiële resultaten van Broadcom onderstrepen het commentaar van Tan. Deze week maakte het chipbedrijf bekend dat de omzet uit AI in het afgelopen jaar met 220 procent is gegroeid naar 12,2 miljard dollar. Deze indrukwekkende cijfers zorgden ervoor dat het aandeel Broadcom op één dag met 24 procent steeg. Tan voorspelt bovendien dat de omzet uit AI-chips in 2027 kan oplopen tot tientallen miljarden dollars.

Alle wegen leiden naar computerchips

Tan verwacht dat Broadcom-klanten tegen 2027 clusters bouwen met tot wel 1 miljoen AI-chips. Hyperscalers laten nu al zien dat ze grote kansen zien in het genereren van omzet met behulp van generatieve AI. “Ze moeten AI trainen op een schaal die de wereld nauwelijks eerder heeft gezien”, aldus de CEO. “Dat vereist enorme hoeveelheden silicium, en daar komen wij in beeld.”

De recente vooruitgang in generatieve AI is vooral te danken aan de combinatie van meer data en meer rekenkracht, wat leidt tot slimmere algoritmes. Volgens Tan blijft deze formule voorlopig werken. “Ze zijn nog lang niet aan het einde van de formule”, stelt hij. “Alle wegen leiden naar: je hebt meer computerchips nodig.”

