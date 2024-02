Veel techbedrijven hebben deze week hun kwartaalcijfers gepresenteerd. In deze round-up bespreken we Salesforce, Nutanix, Okta, HP, Splunk en Pure Storage.

Salesforce wist het afgelopen kwartaal betere cijfers te presenteren dan analisten hadden voorspeld. Toch viel de verwachte omzet voor het komende jaar ietwat tegen. De omzet in fiscaal Q4 2024 was 9,29 miljard dollar, een toename van 10,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nettowinst was 1,45 miljard dollar, een schril contrast ten opzichte van de 98 miljoen die het als verlies draaide in Q4 2023. Professionele dienstverlening zou nog altijd niet erg in trek zijn, hoewel interne AI-adoptie voor Salesforce al de eigen kosten zou moeten drukken. Nadat het bedrijf 10 procent van het eigen werknemersbestand had ontslagen, blijkt het nu 1.800 nieuwe werknemers te hebben aangenomen.

Nutanix

Nutanix boekte een kwartaalwinst van 32,8 miljoen dollar, terwijl het in diezelfde periode vorig jaar 70,8 miljoen dollar verlies had gedraaid. CEO Rajiv Ramaswami benadrukt het belang van stabiliteit op de lange termijn voor klanten. Het bedrijf plukt wellicht al de vruchten van onzekerheid rondom VMware nu dat bedrijf is overgenomen door Broadcom. Toch is de groei niet grotendeels aan een VMware-exodus te danken; NAND Research-analist Steve McDowell stipte tegenover SiliconANGLE aan dat Nuatanix al twaalf kwartalen op rij consistente groei toont. Hij ziet die prestaties als bewijs voor een succesvolle transitie naar een abonnementsmodel, iets waar overigens ook VMware onder Broadcom voor heeft gekozen. Nutanix verwacht 2,12 miljard dollar aan omzet te realiseren het komende kwartaal, maar wellicht kan dat hoger uitvallen als meer VMware-klanten de overstap wagen.

Okta

Okta deed het op financieel gebied ook beter dan verwacht het afgelopen kwartaal. Men is ook positief over de verwachte resultaten voor 2024. De vraag naar identity management-oplossingen zou boven verwachting zijn, met 120 nieuwe klanten die een contract van meer dan 100.000 dollar hebben getekend in de afgelopen drie maanden. Okta voorspelt dat er 603 miljoen binnen zal komen tijdens het komende kwartaal, dat de voorspelde 584 miljoen vanuit analisten zou moeten overtreffen. Inkomsten blijven toenemen vanuit grote bedrijven die Okta-klant zijn, terwijl het bedrijf stabiliteit ziet bij kleinere klanten.

HP

Terwijl Lenovo een week geleden eindelijk weer omzetgroei zag, daalde die van HP met 4 procent. De PC-markt is al geruime tijd een zorgenkindje, waarbij de vraag uitblijft. De opkomst van de “AI-pc” zou voor een heropleving moeten zorgen; of die er komt, is nog onzeker. De HP-kwartaalomzet van 13,2 miljard dollar was lager dan analisten hadden voorspeld. Wel stelt CEO Enrique Lores dat er verbetering op komst is nu de markt langzaam weer lijkt te herstellen.

Splunk

Splunk is nog in afwachting van goedkeuring EU voor overname door Cisco. Dat lijkt groen licht te gaan krijgen op 13 maart, de deadline voor eventuele bezwaren. Intussen was de omzet van 1,49 miljard dollar hoger dan de verwachte 1,29 miljard. Het bedrijf tekende de afgelopen drie maanden contracten met 109 nieuwe klanten die een jaaromzet van meer dan 1 miljoen dollar hadden.

Pure Storage

Pure Storage behaalde 3 procent minder omzet dit kwartaal ten opzichte van Q4 2022, maar boekte wel een betere omzet (789 miljoen dollar) dan werd verwacht (784 miljoen dollar). In totaal was er sprake van een winst van 65,4 miljoen, dat lager uitvalt dan het jaar ervoor. Toen haalde Pure Storage 74,4 miljoen dollar netto binnen. Opvallend was dat abonnementsdiensten van Pure 24 procent meer omzet genereerden dan het jaar ervoor: dit segment nam 328,9 miljoen dollar voor zijn rekening.

