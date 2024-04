Frankrijk doet in juni een bod op delen van Atos. Het Franse IT-bedrijf zou drie componenten kunnen afstoten naar de overheid.

Het betreft Advanced Computing, Critical Systems en Cyber Products, alledrie onderdeel van Atos’ BDS (Big Data & Security)-divisie. Eerder ketsten andere deals af om dit component te verkopen, waarvan discussies met Airbus het meest recente voorbeeld zijn. Er is nog geen sprake van een overeenkomst, maar een letter of intent is al wel verzonden door een consortium geleid door de Franse overheid.

Het overnamebedrag lijkt tussen de 700 miljoen euro en 1 miljard euro te gaan vallen. Dat komt in de buurt van de circa 1,2 miljard euro die Atos claimde nodig te hebben om tot het einde van 2025 te overleven. Dat was al fors meer dan de 600 miljoen euro die het bedrijf eerder vereiste.

Nu is dit bedrag echter opnieuw verhoogd. Nu zegt het bedrijf tenminste 1,7 miljard euro nodig te hebben om te overleven.

Soevereine activiteiten

4.000 medewerkers vallen onder deze drie onderdelen. Hun werk is van groot strategisch belang voor de Franse staat. Atos beveiligt de communicatie van het Franse leger en inlichtingendiensten en voorziet de overheid van de hardware-infrastructuur die nodig is om data op grote schaal te verwerken. Naast het ontwikkelen van AI geldt dit werk als “soevereine activiteiten,” zoals Frans minister van financiën Bruno Le Maire verkondigde tegenover nieuwskanaal LCI.

De Franse staat zou niet op eigen kracht het Atos-onderdeel kopen. Vooralsnog anoniem gehouden partijen werken samen met de overheid om als consortium hierbij op te treden.

