Atos kiest het consortium van Onepoint als nieuwe overnemer. Het Franse IT-bedrijf komt zo in handen van de grootste aandeelhouder van Atos.

Onepoint is de grootste aandeelhouder van Atos en deed een voorstel in samenwerking met Butler Industries en Econocom. Deze voorstellen voldeden aan de doelstellingen die Atos had opgezet; waar schuldreductie en financieringsbehoeften onderdeel van uitmaken. Er was verder nog één andere partij in de race om de nieuwe overnemer te worden: EP Equity Investment.

Atos verdedigt de keuze met drie motivaties. De sterke bedrijfsinteresse, de consistentie met de financiële parameters die worden nagestreefd en de reeds verkregen steun van een groot deel van de schuldeisers van Atos, spreken in het voordeel van Onepoint.

Het consortium werd geleid door David Layani, die eerder al bekendmaakte CEO van de Franse IT-dienstleverancier te willen worden. Layani zou het dus graag overnemen van Paul Saleh, de kersverse directeur van Atos die in deze positie belandde nadat Yves Bernaert in januari opstapte wegens een meningsverschil.

Financiële herstructurering

Het consortium zal meteen aan het werk worden gezet voor het uitwerken van een plan voor de financiële herstructurering van Atos. Volgende maand moet dit plan al in overleg met Atos goedkeuring verkrijgen.

Het consortium heeft alvast toegezegd op het opzetten van een lening aan Atos ter waarde van 1,5 miljard euro. Daarnaast pompt het 250 miljoen euro rechtstreeks in het IT-bedrijf. Het bedrijf kampt met een schuldenlast van 2,9 miljard euro, die moet worden omgezet in eigen vermogen.

