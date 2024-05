ASML en de Taiwanese chipmaker TSMC kunnen de High-NA EUV-machines van het Veldhovense bedrijf op afstand onklaar maken, bijvoorbeeld in het geval van een Chinese invasie van Taiwan.

Wanneer China Taiwan zou binnenvallen, is het mogelijk om de meest geavanceerde chipmachines op afstand uit te schakelen. Dat zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. Onlangs zouden er vanuit de Amerikaanse regering zorgen zijn geuit over een dergelijk scenario tegenover hun Nederlandse collega’s, waarbij gevoelige technologie in handen van de Chinezen zou kunnen vallen.

China beschouwt Taiwan als afvallige provincie en zinspeelt al tijden op een overname van het eiland, bijvoorbeeld door zeer dichtbij militaire manoeuvres uit te voeren.

De Nederlandse regering speelde de zorgen door aan ASML, die vervolgens met de geruststelling kwam dat het de meest geavanceerde, en dus meest begeerlijke, apparatuur onklaar kan maken. Het gaat daarbij om de zogeheten High-NA EUV-machines die per stuk zo’n circa 350 miljoen euro kosten. De Nederlandse regering heeft ook simulaties gespeeld om daarmee risico’s beter te kunnen inschatten.

De ‘kill switch’ is overigens niet per se alleen bedoeld voor dergelijke scenario’s. De functionaliteit kan ook gebruikt worden in het geval van onderhoud en om de machines te updaten.

Afhankelijk van Amerikaanse partners

ASML-apparatuur is voor sommige bestandsdelen afhankelijk van Amerikaanse partners, waardoor Amerika veel zeggenschap heeft over waar de scanners naartoe kunnen. Daarnaast oefenen de Verenigde Staten druk uit op Nederland om te voldoen aan bepaalde eisen. Zo wist het land succesvol te lobbyen voor een vervroegde stop op de levering van bepaalde machines naar China.

Er zijn maar weinig partijen in de wereld die dergelijke high end apparatuur kunnen betalen en over de know-how beschikken om ermee te werken. Behalve aan TSMC heeft ASML onlangs aan Intel zo’n geavanceerde EUV-machine geleverd, die zo groot is als een bus.

Tip: TSMC heeft nieuwste ASML-machine voorlopig niet nodig

Steeds kleinere chipontwerpen

De state-of-the-art machines moeten de ontwikkeling van nieuwe generaties kleinere en snellere chips mogelijk maken. Dankzij de gebruikte technologie zijn er aanzienlijk meer transistors op een chip te integreren. ASML heeft momenteel tien tot twintig van deze geavanceerde machines in bestelling staan.

Met High-NA EUV wordt gedoeld op de nieuwste methode om halfgeleiders te produceren door middel van extreem ultraviolet (EUV)-licht. Het is de volgende stap van ASML en consorten om ‘continu te krimpen’, waarbij de getekende chipontwerpen steeds kleiner worden. Vóór 2015 was elke moderne processor gebouwd met DUV (deep ultraviolet)-technologie, die inmiddels relatief verouderd is.

Geen van de betrokken partijen wilden commentaar geven tegen Bloomberg.

Lees ook: Chinese president tegen Mark Rutte: ‘Exportrestricties houden ons niet tegen’