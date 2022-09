OVHCloud opent een brandveilig datacenter in Straatsburg. In 2021 brandde twee datacenters op dezelfde locatie af. OVHcloud probeert een herhaling van de geschiedenis te voorkomen.

OVHcloud is een van de grootste cloudproviders van Europa. 2021 was een donker jaar voor de organisatie. Een brand vernielde twee datacenters in Straatsburg.

De oorzaak van het incident werd duidelijk na een onderzoek. Water sijpelde op een omvormer en creëerde de eerste vlammen. Aan het einde van de dag waren het SBG1-datacenter en SBG2-datacenter onherstelbaar beschadigd. Het gebrek aan een automatisch brandblussysteem, de vertraagde stroomonderbreking en de architectuur speelden een rol.

Het nieuwe SBG5-datacenter is ontworpen om een vergelijkbaar incident te voorkomen. De datacenterhallen zijn geïsoleerd van de rest van de infrastructuur. Batterijen worden buiten het datacenter ondergebracht in brandveilige containers. Geïsoleerde ‘energiekamers’ bieden ruimte voor transformatoren en andere elektrische apparatuur.

Brandveiligheid

De telecomapparatuur van SBG5 ligt in twee kamers aan weerszijden van de structuur. Als gevolg ontstaat er een fysieke barrière tussen de toegangswegen naar het datacenter. Ook de netwerkruimten zijn gescheiden van de hoofdstructuur.

Alle structuren zijn gebouwd met brandwerende muren. Twee extra barrières omringen het hele gebouw. Elk intern compartiment heeft hooggevoelige rookmelders. Sprinklers en gas zijn beschikbaar om eventuele vlammen te doven.

OVHcloud blijft koelen met vloeistof

De brand in 2021 werd vermoedelijk veroorzaakt door vloeistoffen. Desondanks blijft OVHcloud met vloeibare koeling werken. Als gevolg scoort SBG5 een power use efficiency (PUE)-score van 1,1 tot 1,2, aldus de cloudprovider.

PUE-scores zijn een vergelijking van de hoeveelheid energie die een datacenter ontvangt en de hoeveelheid energie die een datacenter verbruikt. PUE-scores in de buurt van 1,0 wijzen op zeer efficiënte datacenters met een laag energieverbruik.

Naast het datacenter maakte OVHcloud een nieuwe cold storage-dienst bekend. De hardware van de dienst draait in vier minidatacenters verspreid over Frankrijk, elk op minstens 200 kilometer afstand van elkaar.

