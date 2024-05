AMD, Broadcom, Cisco, Google, HPE, Intel, Meta en Microsoft verenigen zich in Ultra Accelerator Link (UALink). Met de samenwerking willen ze tegenwicht bieden aan de NVLink Interconnect-technologie van Nvidia.

UALink verwoordt het doel als volgt: “een ​​nieuwe industriestandaard ontwikkelen die dient voor het bevorderen van communicatie met hoge snelheid en lage latentie voor opschaalbare AI-systemen die in datacenters aan elkaar gekoppeld zijn.” Dat valt op te vatten als een wens om een alternatief te ontwikkelen voor de NVLink Interconnect-technologie van Nvidia.

De Nvidia-technologie wordt in datacenters ingezet om de krachten van verschillende servers te bundelen. Specifiek gaat het om een koppeling van verschillende AI-accelerator-chips. Op die manier kunnen AI-applicaties zoals ChatGPT aan hoge snelheid antwoorden spuwen, maar de bundeling is nog belangrijker voor de intensieve taak van LLM-training.

Nieuwe industriestandaard

De groep waarin onder andere Nvidia-concurrenten zich verenigen, zal een industriestandaard uitdenken om de servercapaciteiten op een nieuwe manier te bundelen. UALink wil met de nieuwe standaard OEM’s, IT-professionals en systeemintegratoren de touwtjes in handen geven.

De eerste versie van de industriestandaard wordt verwacht in het derde kwartaal van 2024, dus in het najaar. Deze specificatie moet tot 1.024 accelerators weten te verbinden. De standaard wordt beschikbaar gesteld aan bedrijven die zich aansluiten bij het UALink Consortium.

Nvidia domineert

Nvidia wist de laatste maanden goed geld te verdienen aan het monopolie dat het in handen heeft voor AI-hardware voor datacenters. Dat het bedrijf zich niet aansluit bij UALink zal ook gedreven worden vanuit de sterke marktpositie die het reeds in handen heeft. Voor de ontwikkeling van de standaard zou dit echter wel beter nieuws zijn geweest. Nu is het afwachten of de industriestandaard aanslaat en de Nvidia-dominatie opheft.

