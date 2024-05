Nvidia is momenteel het op twee na waardevolste bedrijf ter wereld. Dat lijkt op korte termijn te gaan veranderen, want nummer twee Apple is in zicht.

Microsoft bevindt zich nog op eenzame hoogte met 3,2 biljoen dollar. Apple volgt op moment van schrijven met 2,91 biljoen, terwijl Nvidia daar een slordige 100 miljard achteraan zit.

Boven de 1.000 dollar, stock split nadert

Vorige week berichtten we al dat Nvidia op reusachtige wijze in de lift zit. Door een omzetstijging in Q1 2024 van 262 procent tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar was de waarde van een enkel Nvidia-aandeel al de 1.000 dollar voorbij. Op moment van schrijven is de waarde al 1.140 dollar per aandeel. Dit getal zal echter drastisch afnemen na de aangekondigde aandelensplitsing in tienvoud.

Een verdere waardestijging van het bedrijf zelf ligt in het verschiet. Vlak vóór Computex te Taipei volgende week vindt een Nvidia-keynote plaats, waar mogelijk de volgende generatie GPU’s voor consumenten wordt onthuld. Deze chips zullen gebaseerd zijn op dezelfde Blackwell-architectuur die bedoeld is voor datacenters. Dat aanbod heeft overigens al een Best Choice Award binnen voor Computex.

Overwaardering?

Reuters bracht vandaag de trendlijnen van de waarde van Microsoft, Apple en Nvidia in kaart. Daaruit blijkt dat Apple de afgelopen maanden wat is weggezakt, hoewel aankondigingen rondom het eigen WWDC op 10 juni daar wellicht verandering in kunnen brengen.

Wat Nvidia betreft blijft enige twijfel overheersen wat betreft verdere groei. De meteorische waardestijging van het bedrijf is inmiddels voltooid, extra groei lijkt gezien de vrijwel volledige monopolie van AI-infrastructuur niet echt mogelijk. Ook is Nvidia gebonden aan de productiecapaciteit van TSMC om de eigen chips te realiseren.

Ondertussen zit de concurrentie niet stil. Zowel AMD als Intel positioneren zich als het voor de hand liggende alternatief voor het Nvidia-aanbod. Daarbij legt men maar al te graag de nadruk op efficiëntie en competitieve prestaties tegenover Nvidia’s eerdere H100-GPU, dat al twee jaar op de markt is.

Update, 10u14, Laura Herijgers: Door de sterke interesse vanuit de markt in AI wist de Nasdaq het record te verbreken. De Amerikaanse tech-index steeg op dinsdag met 0,59 procent en kwam zo boven het niveau van 17.000 punten uit. De belangrijkste ontwikkeling voor dit gebeuren, was het succes van Nvidia op vlak van AI-ontwikkelingen. Het aandeel van dit bedrijf steeg met 7,19 procent.

