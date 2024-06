Onderzoek van Pure Storage duidt erop dat bedrijven goede ervaringen hebben met Kubernetes en de technologie nu op meer vlakken willen inzetten.

Pure Storage stelt in onderzoek in samenwerking met Dimensional Research vast dat de interesse in Kubernetes voor VM-workloads groot is. 58 procent van de ondervraagden geeft aan plannen te hebben voor deze migratie. Daarnaast is het platform populair voor het bouwen van kritieke apps, zoals databases (72%), analytics (76%) en AI/ML-workloads (54%).

Volgens Murli Thirumale, vicepresident Portworx bij Pure Store, vindt de migratie van VM-workloads naar Kubernetes een logische volgende stap voor bedrijven die reeds kritieke applicaties draaien op Kubernetes. “Ervaren platform-professionals voeren op grote schaal bedrijfskritieke applicaties zoals databases, analyses en AI/ML uit op Kubernetes in hybride en multi-cloudomgevingen. Het is geen verrassing dat deze platformleiders ook de weg vrijmaken voor het beheer van VM’s door Kubernetes.”

Hoge cloud-native-adoptie

De survey, afgenomen bij 527 IT-professionals, trekt de vragen ook breder door te pijlen naar de interesse in cloud-native-technologie. Die technologie zit de komende jaren nog verder in de lift. Acht op de tien bedrijven zal dan nieuwe applicaties (bijna) uitsluitend op cloud-native-platformen bouwen. In die keuze vinden IT-professionals de flexibiliteit van de technologie belangrijk. Om het succesvol in te zetten, vindt Pure Storage het wel belangrijk dat bedrijven platform engineering teams hebben. Bedrijven delen die mening, want in 96 procent van de organisaties zijn dergelijke teams aanwezig.

Bron: Pure Storage

