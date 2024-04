Intel is zowel chipontwerper als chipmaker, maar op dat tweede front boekte het in 2023 een verlies van 7 miljard dollar. Aanzienlijk meer dan de 5,2 miljard die Intel Foundry in 2022 noteerde, maar CEO Pat Gelsinger stelt dat het dieptepunt bijna bereikt is.

Intel maakte de cijfers bekend tijdens een earnings call met investeerders deze week.

Sinds een herstructurering medio vorig jaar is Intel Foundry een separate ‘business unit’ van het bedrijf. In feite opereert dit onderdeel als een op zichzelf staande partij, met Intel zelf als verreweg de belangrijkste klant voor de chipproductie. De plannen reiken echter verder en in februari bleek Microsoft al een chipdeal voor 15 miljard dollar te hebben gesloten.

Daarnaast krijgt de chipproductie van Intel Foundry een forse financiële injectie van de Amerikaanse overheid. Via de CHIPS Act ontvangt het bedrijf waarschijnlijk 8,5 miljard dollar en mag het daarnaast tot 11 miljard dollar lenen. Dat geld zal Intel stoppen in meerdere chipfabrieken in de VS-staten Arizona en Ohio, terwijl er ook faciliteiten in Duitsland, Frankrijk en Polen op de planning staan.

Dieptepunt in 2024

Desondanks zijn de kosten gigantisch, mede omdat Intel Foundry de peperdure en gloednieuwe ASML High-NA EUV-scanners voor geavanceerde chipproductie zal gebruiken. Een enkele machine kost al 350 miljoen dollar. Het hoopt daarmee de komende jaren voorop te lopen met de nieuwste chipprocessen, iets dat de interesse van lucratieve klanten als Nvidia en Apple wellicht kan overhalen om zaken te doen.

Intel hoopt door grote investeringen hetzelfde lot als concurrent AMD te vermijden. Laatstgenoemde was genoodzaakt om de eigen chipproductie los te trekken als GlobalFoundries in 2008. Na jaren exclusieve deals met die chipmaker verkaste AMD naar chipreus TSMC wegens de teleurstellende concurrentiepositie van GlobalFoundries. Door in te zetten op de nieuwste chipprocessen zou Intel Foundry succesvoller moeten zijn.

Het dieptepunt van de verliezen voor Foundry zou volgens Intel-CEO Pat Gelsinger aanstaande zijn. Daarna zou er een break-even moment arriveren rond 2030. Ondertussen levert de verkoop van chips niet de gewenste resultaten: de bedrijfsopbrengsten bedroegen 11,3 miljard dollar in 2023, een daling ten opzichte van de resultaten in 2022 (13,9 miljard dollar).

Om de eigen chipinitiatieven aan te jagen, hoopt Intel net als andere partijen in de industrie op een heropleving van de pc-markt. De komst van de “AI-pc” zou klanten tot een upgrade moeten aansporen, maar we zijn daar op kortere termijn allerminst zeker over.

