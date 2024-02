Intel bevestigde deze week een miljardendeal met Microsoft en ontvangt als eerste ASML’s nieuwste apparatuur. Via de opnieuw gelanceerde Foundry-dienst zal Intel andermans chips produceren, terwijl ook een nieuwe roadmap Intels wederopstanding uitstippelt. Het bedrijf heeft er weleens slechter voor gestaan.

Microsoft zal een eigen chipontwerp door Intel laten fabriceren, bevestigde CEO Satya Nadella. Het was zonder meer het grootste nieuws dat uit het Intel Foundry Direct Connect-evenement kwam. De deal, die volgens Intel meer dan 15 miljard waard is, zal aanzienlijk bijdragen aan de doelstelling om de op één na grootste chipfabrikant ter wereld te worden.

Microsofts processoren zullen gebakken worden op het Intel 18A-proces, dat in de tweede helft productiegereed zou moeten zijn. Wat de precieze aard van deze nieuwe chips is, is nog onduidelijk. Microsoft sprak over een “spannende platformverschuiving” voor de “gehele industrie”, maar laat niet los of het hier gaat om een chip voor cloud-workloads zoals AWS in huis heeft of een gericht op apparaten voor eindgebruikers. Hoe dan ook kan de nieuwe chip profiteren van Intel-innovaties als PowerVia-power delivery, een nieuwe manier om chips via de achterzijde aan te drijven. In theorie biedt dit hogere efficiëntie en een grotere dichtheid aan transistoren.

Nieuwe plannen, oude problemen opgelost

De deal past perfect binnen de retoriek die Intel tegenwoordig bezigt. Het ambitieuze plan om in korte tijd weer een leider in de chipindustrie te worden, werd een paar jaar geleden geïntroduceerd met ‘five nodes in four years’ (kortweg 5N4Y); een belofte die het bedrijf onder leiding van CEO Pat Gelsinger waar lijkt te hebben gemaakt. Terwijl Intel jarenlang nieuwe processoren op het verouderde 14nm-proces moest maken, konden AMD, Nvidia en andere partijen al overstappen op veel efficiëntere 7nm-chips. Een razendsnelle inhaalslag volgde, maar had eigenlijk niet nodig moeten zijn.

De nieuwe roadmap van het hernoemde Intel Foundry.

Deze achterstand werd namelijk grotendeels veroorzaakt doordat Intel een decennium geleden nog niet geloofde in de volwassenheid van ASML’s EUV-litografie, waardoor concurrenten als TSMC en Samsung massaal ASML-scanners kon inkopen. Die fout maakt Intel niet nog een keer, en het meldde zich vroeg bij ASML voor High-NA EUV, de volgende evolutionaire stap binnen de chipindustrie. Inmiddels heeft het als eerste een testmachine in huis om massaproductie over een paar jaar te kunnen realiseren.

14A-proces tussen 2024 en 2027

Momenteel maakt Intel gebruik van verschillende productieprocessen, inclusief het eigen Intel 4 en Intel 3, maar ook het 5nm-proces van TSMC. Op laptops met Intel Core Ultra-chips combineert het bedrijf deze verschillende nodes met elkaar door een chip te bouwen met ’tiles’. Het maakt Intel-processoren voortaan modulair, waardoor het aanzienlijk sneller kan innoveren en qua architectuur meer gaat lijken op bijvoorbeeld Apple Silicon-chips. Gezien het daverende succes dat Apple in korte tijd wist te boeken met deze strategie is het geen wilde gok van Intel.

Uit gesprekken met Intel begrijpen we echter dat Intel zelf niet van plan is om deze innovaties voor zichzelf te houden. Hoewel Intel Foundry (voorheen Foundry Services) als een autonome unit binnen het bedrijf opereert, geldt er een zekere wisselwerking die uiteindelijk vooral voordelig dient te zijn voor partners als Microsoft. Intel Foundry zou wellicht ook al Nvidia kunnen hebben binnengehaald, hoewel dat niet officieel bevestigd is. Hoe dan ook zou dat niet al te verrassend meer zijn, nu de Foundry-dienst gebruik kan maken van de leidende rol die Intel weer op het gebied van chipproductie speelt.

