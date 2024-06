De Europese Commissie staat toe dat Italië financieel de bouw van een chipfabriek van de pan-Europese chipfabrikant STMicroelectronics (STMicro) gaat ondersteunen. Het is de eerste keer dat staatssteun in het kader van de Europese Chips Act wordt toegestaan.

Financiële staatssteun voor bedrijven is in de EU nog steeds een heet hangijzer. Als het echter gaat om het op poten zetten van een eigen chipproductie zouden de strenge maatregelen rekkelijker moeten zijn. Dit moet de Europese Chips Act verzorgen en dat blijkt nu voor het eerst.

De EC, onder de verantwoordelijkheid van Margrethe Vestager, Eurocommissaris van Mededinging, heeft onlangs op de valreep van de Europese verkiezingen Italiaanse staatssteun voor een chipfabriek van STMicro in Catania, op het eiland Sicilië, goedgekeurd. STMicro is via een Franse en Italiaanse joint-venture, een pan-Europese chipproducent.

In totaal gaat het hierbij om een bedrag van 2 miljard euro aan staatssteun. De totale kosten voor de bouw en exploitatie van deze nieuwe Italiaanse chipfabriek bedragen 5 miljard euro.

SiC-processors

De nieuwe fabriek gaat zich op het fabriceren van chips voor zogenoemde Silicon Carbide (SiC) energie-devices richten. Deze devices richten zich bijvoorbeeld op het stimuleren van de energie-efficiency in elektrische auto’s. Dit soort processors zijn duurder om te produceren dan standaard processors, maar zijn zeer gewild vanwege de robuuste en lichtgewicht structuur.

De fabriek wordt de tweede chipfabriek op Siciliaanse bodem en moet uiteindelijk 30.000 banen opleveren. Daarnaast past de nieuwe chipfabriek in het plaatje van de Europese Chips Act om tegenwicht te vormen tegen de afhankelijkheid van Aziatische of Amerikaanse processorfabrikanten.

Ook Duitsland wil staatsteun inzetten

De nu toegestane staatsteun is opmerkelijk omdat andere EU-landen ook al aanvragen voor staatssteun hebben ingediend. Zo wacht Duitsland nog, dat staatssteun wil geven om samen met Intel in het eigen land chipfabrieken op poten te zetten. Op dit moment is deze aanvraag nog niet door de EC goed- of afgekeurd.

In een verklaring geeft verantwoordelijk Vestager wel aan dat ook hiervoor op korte termijn ‘veranderingen’ komen.

Lees ook: Imec verzamelt 2,5 miljard euro voor testlijn voor geavanceerde chips