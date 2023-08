De Nederlandse Bank gaat vanaf oktober contracten aan met IT-dienstverleners TCS en Capgemini. Centric, de huidige IT-partner, wordt eruit gezet in 2024.

De samenwerking tussen Centric en de Nederlandse Bank (DNB) zal worden beëindigd in het eerste kwartaal van 2024. Dat kondigt DNB aan, terwijl het tegelijk twee nieuwe bedrijven officieel aanstelt voor zijn IT-diensten.

Centric stond in voor zowel het beheer van de datacentrums als de kantoorautomatisering van DNB. Beide diensten worden nu overgedragen aan een andere IT-dienstverlener. Capgemini neemt zo het beheer van de datacentrums over, terwijl TCS zich over de klantendienst zal ontfermen.

Tegenvaller in moeilijke jaren

De afgelopen jaren belandde Centric al in moeilijk vaarwater door opstootjes in het leven van oprichter Gerard Sanderink. Hij was betrokken bij rechtszaken door privé-problemen met zijn ex-partner en ook zijn relatie met Rian van Rijbroek krijgt regelmatig negatieve aandacht.

Van Rijbroek geeft zichzelf uit als cyberspecialist, maar werd al betrapt op het verspreiden van foutieve informatie. Ze zou haar postitie via valse werkervaringen proberen te verdedigen. Van Rijbroek is wel betrokken in de organisatie van Centric en dat heeft intern al voor heel wat opschudding gezorgd. Zo zou het bedrijf al een directeur aan de deur hebben gezet nadat hij zijn contacten niet wilde uitnodigen op de voorstelling van het nieuwe boek van Van Rijbroek.

De ophef zorgde voor het officieel oordeel van de Ondernemingskamer om Sanderik afscheid te laten nemen van zijn positie als onderneminghoofd. Het verlies van DNB als klant, is opnieuw een tegenvaller.

Nieuwe IT-dienstverleners

DNB was sinds 2019 klant van Centric en geeft geen officiële verklaring waarom het contract wordt stopgezet. Volgens DNB zullen de nieuwe partners ervoor zorgen dat de digitale ambities in een hogere versnelling gerealiseerd kunnen worden: “Voor DNB staan veiligheid, robuustheid en betrouwbaarheid voorop”, aldus Arjen de Graaf, CIO bij DNB. “De wereld verandert in toenemende mate: de hoeveelheid data groeit explosief en digitale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. We moeten ons dan ook blijven ontwikkelen en vernieuwen door veilige en robuuste digitalisering. Ik ben verheugd dat TCS en Capgemini, als solide partijen met een bewezen trackrecord, hier samen met ons de schouders onder gaan zetten. Met hen kan DNB zich onverminderd inzetten voor een stabiel financieel stelsel.’’