Pure laat oog vallen op keramiek-gebaseerde storage van Cerabyte

De technologie van Cerabyte kan helpen bij het aanpakken van de uitdagingen rond het langdurig bewaren van data op media die niet vaak worden geraadpleegd.

Cerabyte’s keramiek-gebaseerde dataopslag, die de beperkingen van cold storage aanpakt, blijkt waardevol voor Pure. Dit blijkt uit de ‘strategische investering’ die het bedrijf in de startup doet, hoewel de details hiervan niet exact worden gespecificeerd. Cerabyte, opgericht in 2022, heeft inmiddels een werkend prototype geproduceerd. Om de betrokkenheid te tonen, treedt John (Coz) Colgrove, Founder en Chief Visionary Officer van Pure Storage, toe tot de raad van bestuur van Cerabyte.

Data lang opslaan

Cerabyte wil technologie bouwen die alle data vrijwel voor altijd kan opslaan, zodat de digitale records van vandaag bewaard blijven voor toekomstig gebruik. Keramische opslagtechnologie heeft het potentieel om hierin verandering te brengen. Bij traditionele opslagmedia zijn er risico’s verbonden aan cold storage, zoals bit rot (het verval van data) of silent corruption (onopgemerkte beschadiging van data).

Keramiek-gebaseerde opslag kent geen van deze nadelen die de integriteit van data op lange termijn bedreigen. Dit komt doordat het vertrouwt op een onveranderlijk record (immutable) van de originele data. Volgens Pure Storage heeft deze technologie het potentieel om een nieuwe klasse van toegankelijke, permanente en duurzame storage mogelijk te maken. Hierdoor zou de capaciteit van datacenterracks kunnen worden uitgebreid van petabyte- naar exabyte-schaal. Bovendien kan data in keramiek-gebaseerde storage extreem lang worden bewaard zonder stroomverbruik.

“De investering van Pure in Cerabyte en het gezamenlijke partnerschap stellen ons in staat om onze klanten duurzame en onveranderlijke dataopslagoplossingen te bieden die de industrie zullen veranderen”, aldus Colgrove. “Door de markt voor archiefopslag te verstoren, banen we de weg voor langdurige en gemakkelijker te beheren langetermijnopslag.”

