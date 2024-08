Infineon schrapt banen: Europese auto-chipindustrie sputtert

De chipfabrikant Infineon schrapt 1.400 banen en verplaatst hetzelfde aantal werkplekken naar landen waar arbeidskrachten goedkoper zijn. Infineon is een Duits bedrijf en één van de drie belangrijkste chipfabrikanten uit Europa voor de wereldwijde auto-chipindustrie.

Infineon snoeit in het personeelsbestand om kosten te besparen. De besparingen zijn nodig door teruglopende omzet- en winstcijfers. De kwartaalcijfers presenteerde het bedrijf op maandag. De omzet daalde met negen procent (3,7 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder en de winst viel lager uit dan werd voorspeld (403 miljoen euro). Investeerders verwachtten een winst van 447 miljoen euro.

‘Infineon blijft goed stand houden’

De automotive-industrie zorgt bij zowat iedere chipmaker voor kopzorgen door een krimp. Volgens CEO Jochen Hanebeck, is de impact van deze krimp zelfs maar beperkt te voelen op de resultaten van het bedrijf. “In een marktomgeving die uitdagend blijft, blijft Infineon goed stand houden.”

Toch zullen er ‘honderden’ banen geschrapt moeten worden bij de Duitse fabriek in Regensburg. Het gaat om een onderdeel van het besparingsplan om verder baanverlies in Duitsland tegen te gaan. “Wij sluiten gedwongen ontslagen in Duitsland uit”, zegt Hanebeck tegen Reuters.

Banenverlies bij BelGaN

Bij de Belgische concurrent BelGaN ziet de situatie er minder redzaam uit. De chipfabriek vroeg recent het faillissement aan waardoor 440 mensen hun baan dreigen te verliezen. Alleen bij het vinden van een overnemer is een doorstart mogelijk.

