Europese industrie pleit voor een Buy European-beleid  

Overheden moeten bij aanbestedingen Europese bedrijven voorrang geven. Daarvoor pleit een groot aantal technologiebedrijven bij de Europese Commissie.

Airbus, Dassault Systèmes en meer dan 90 kleinere Europese technologiebedrijven en lobbygroepen roepen de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, daarnaast op om een soeverein infrastructuurfonds op te richten om openbare investeringen in geavanceerde technologieën te versterken.

De bedrijven en groepen stellen dat recente ontwikkelingen in de VS en de EU, evenals Amerikaanse maatregelen, de urgentie onderstrepen van Europese stappen om strategische autonomie in cruciale sectoren te behouden. En de eigen industrie te stimuleren.

Veiligheidsrisico’s in huidige situatie

In een brief, ingezien door Reuters, schrijven de bedrijven dat Europa het initiatief moet hernemen. En de afhankelijkheid van niet-Eruopese bedrijven afbouwen. Dit versterkt de technologisch onafhankelijkheid op elk gebied. Dus van de kritieke digitale infrastructuur, van logische infrastructuur – applicaties, platforms, media, AI-frameworks en -modellen – tot fysieke infrastructuur – chips, computing, opslag en connectiviteit. Volgens de industrie brengen de huidig afhankelijkheden van Europa veiligheids- en betrouwbaarheidsrisico’s met zich mee en tasten de soevereiniteit aan. En schaden ze de groei in Europa.

Volgens de brief is een soeverein infrastructuurfonds essentieel om deze ambitieuze doelstelling te financieren, vooral in kapitaalintensieve delen van de waardeketen. Denk daarbij aan quantumtechnologieën en chips.

Investeringen aanmoedigen

Daarnaast willen de afzenders dat overheden een Buy European-beleid hanteren bij aanbestedingen. Dit om de vraag te stimuleren en bedrijven aan te moedigen te investeren.

Het doel is daarbij niet om niet-Europese spelers uit te sluiten, maar om een omgeving te creëren waarin Europese leveranciers op eerlijke wijze kunnen concurreren en investeringen kunnen rechtvaardigen.

Ondertekenaars van de brief zijn onder andere de Franse cloudprovider OVH Cloud en zijn tegenhangers in andere EU-landen. Dit naast het European Software Institute, het European Startup Network, de Duitse AI-vereniging, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) en de Franse publieke investeringsbank BPI France.

Eerder al gaf Von der Leyen aan dat de Europese Commissie de Europese economie wil versterken. Een van de gelanceerde initiatieven is de Clean Industrial Deal.