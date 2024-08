Update moet falende Intel-chips redden

Intel Core-processoren van de 13e en 14e generatie kampen al maanden met stabiliteitsproblemen. Een update aan de microcode moet de redder in nood zijn zonder negatieve gevolgen voor de prestaties. Ondertussen wordt langzaam duidelijk welke generaties aan Intel-chips in het verschiet liggen.

Intel was al genoodzaakt om de garantie voor Intel 13th/14th gen-chips op te rekken. Massaal meldden gebruikers de afgelopen maanden dat hun processoren instabiel zijn. Het leidde tot grootschalige rapportages van crashende applicaties en blue screens. De boosdoener: een te hoog voltage. Via een nieuwe microcode-update beperkt Intel het voltage tot 1,55V. Dat is alsnog een fors getal: AMD Ryzen-chips met waterkoeling gaan zelden hoger dan 1,45V met handmatige overclocks.

Geen prestatieverlies?

Ondanks de begrenzing stelt Intel dat de prestaties in zware applicaties er niet onder lijden. De benchmarks in bekende tools als 3DMark: Timespy, Cinebench en Blender variëren te weinig om een prestatieverlies te constateren. Hetzelfde geldt voor games, waar het aantal geleverde frames per seconde doorgaans gelijk blijft. Phoronix.com ontdekte echter situaties waarin de chip tot wel 10 procent trager is. Python-scripting verloopt gemiddeld tussen de 6 en 9 procent minder snel dan voorheen. Het is een specifieke use-case, maar een meetbaar verschil. Afgezien daarvan lijken de claims van Intel terecht.

Daarmee kan de saga omtrent de instabiliteit van recente Intel-chips wellicht ten einde komen. De gemelde problemen alleen leverde geen zinvolle reactie op vanuit Intel totdat de controverse via social media-kanalen onder een vergrootglas kwam. Verschillende microcode-updates waren vooral gericht op mitigaties, maar de nieuwste (0x129) pakt het probleem van oplopende voltages direct aan.

De blik vooruit

Intel zal hopen de problemen snel te vergeten. Toch heeft het ten zeerste de wind tegen momenteel. Het bedrijf moest het eigen Innovation-evenement voor ontwikkelaars van eind september annuleren en zag een historische koersdaling na teleurstellende kwartaalcijfers. We bespraken de problemen van Intel (en een aantal andere Big Tech-partijen) in onze recente Techzine Talks-podcastaflevering:

De tekst gaat verder onder de Techzine Talks-link

Ondertussen is Intel in de buurt van een nieuwe generatie desktop- en laptopchips. Lunar Lake lanceert binnenkort voor laptops, terwijl Arrow Lake de beoogde opvolger wordt van de inmiddels beruchte 14e generatie Intel Core-chips op desktop.

Na Arrow Lake volgt Nova Lake, vermoedelijk in 2026. In de tussentijd wordt een refresh van Arrow Lake verwacht, net als Raptor Lake verdeeld was tussen 13e generatie en ververste 14e generatie chips. Op laptopgebied zal Panther Lake de opvolger worden van Lunar Lake in 2025.