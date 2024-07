AMD lanceert AI-tool voor beeldgeneratie op je pc

AMD heeft een eigen versie van een AI-tool om beelden te genereren gelanceerd. Het onderscheidende kenmerk van Amuse 2.0 is dat het volledig lokaal draait.

Amuse 2.0 is ontworpen voor pc’s met een AMD-cpu uit de AI 3000-serie of de 8040-serie. De tool werkt ook nog optimaal op pc’s met de Radeon RX 7000-serie, het gaat om een grafische kaart. Bepaalde specificaties dienen voldaan te zijn doordat de AI-tool lokaal draait en dus de in de pc aanwezige chips moet aanspreken. Deze aanpak verschilt van bijvoorbeeld DALL-E dat in de cloud draait en waar OpenAI dus de juiste infrastructuur dient voor te voorzien.

Eenvoud belangrijkste feature

AMD heeft voor de ontwikkeling van Amuse 2.0 gesteund op open-source modellen van Stable Diffusion. Gebruikers kunnen deze modellen dus ook zelf zo installeren dat het model lokaal draait. Volgens AMD is daar echter veel technische kennis voor nodig, waar Amuse 2.0 veel eenvoudiger te installeren zou zijn. “AMD is een partnerschap aangegaan met TensorStack, een AI-technologiebedrijf gevestigd in Nieuw-Zeeland, om een ​​pijnloze, gebruiksvriendelijke en geoptimaliseerde eindgebruikerservaring te bieden aan AMD Ryzen AI 300-serie processors en Radeon RX 7000-serie grafische klanten.”

Eens de tool geïnstalleerd is, wordt het gebruiksgemak verder doorgevoerd in de user interface. Deze geeft gebruikers de keuze om de tool nog verder naar eigen wens in te stellen. Denk bijvoorbeeld aan instellingen over hoeveel afbeeldingen er standaard gegenereerd worden.

Daarnaast zijn er verschillende manieren voorzien om input te geven aan het model. Naast het standaard tekst-naar-afbeelding-kader, hebben gebruikers de mogelijkheid een schets in te voeren die wordt omgezet naar een AI-afbeelding. De afbeeldingen zijn na de creatie door de gebruiker verder te bewerken.

