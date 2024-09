GlobalWafers gaat meer produceren in Europa voor kostenbesparing

Het Taiwanese chipbedrijf ziet in de uitbreiding van Europese fabrieken het antwoord op de toenemende chipmateriaalkosten.

Momenteel beschikt GlobalWafers over negen productielocaties. Drie daarvan bevinden zich in de Verenigde Staten, vier in het thuiscontinent Azië en twee in Europa. Zowel de Amerikaanse als de Europese fabrieken zullen worden uitgebreid. Voor Europa betekent het dat de locaties in Italië en Denemarken expansie mogen verwachten, laat CEO Doris Hsu aan Bloomberg weten.

“Ik geloof dat er niet alleen in de VS, maar ook in een aantal andere landen speciale tarieven zullen gelden”, aldus Hsu over ontwikkelingen in de industrie. Ze ziet in lokale productie een uitweg om de hogere tarieven te vermijden. Deze verwachte hogere kosten komen voort uit de handelsmaatregelen waarmee de halfgeleiderindustrie te maken krijgt.

Verschillende overheden zien technologie voor halfgeleiders als een nationaal veiligheidsbelang. GlobalWafers beschikt in het bijzonder over kritieke technologie voor chips. Bedrijven als Samsung en TSMC hebben wafer-technologie nodig om hun chips te kunnen maken.

Europa voert plannen uit om meer chiptechnologie naar zich toe te trekken. Ook de EU-lidstaten proberen chipbedrijven te verleiden middels regelingen. Zo ontving GlobalWafers eerder dit jaar een subsidie van iets meer dan 100 miljoen euro van de EU en de Italiaanse overheid voor de bouw van een fabricagefaciliteit. De Amerikaanse overheid stelde daarnaast honderden miljoenen beschikbaar voor uitbreiding.

Strategiewijziging

Eerder wilde GlobalWafers nog uitbreiden over de grens via overnames. Zo had het in 2022 nog zicht op de overname van het Duitse Siltronic, maar dat ging uiteindelijk niet door. De Duitse overheid hield de voltooiing destijds tegen. Hsu bevestigt nu tegenover Bloomberg dat de strategie sindsdien veranderd is. Overnames in het buitenland blijken moeilijk, en dat heeft GlobalWafers doen besluiten meer in te zetten op expansie via buitenlandse fabrieken.

