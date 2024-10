Microsoft: System Center 2025 tien procent duurder dan voorganger

Microsoft kondigt aan dat de prijs van de 2025-versie van zijn System Center-beheertool met tien procent stijgt. Reden voor de prijsverhoging zijn volgens het bedrijf de ontwikkelkosten.

In een blogpost geeft Microsoft aan dat de prijs van de komende 2025-editie van zijn System Center-beheertool met tien procent stijgt ten opzichte van de eerdere versie, System Center 2022. Als reden wordt aangegeven dat het met het extra geld de constante ontwikkeling en verbetering van de beheertool voor datacenteromgevingen kan blijven garanderen.

Nieuwe features System Center 2025

Microsoft System Center helpt datacenteromgevingen te beheren, of dit nu on-premises-, cloudgebaseerde of PaaS-omgevingen zijn. In de System Center 2025-versie zijn een aantal nieuwe eigenschappen toegevoegd die infrastructuuromgevingen helpen moderniseren en daarvoor ook meer security toevoegen, geeft Microsoft aan.

Nieuwe features zijn onder meer betere tools voor het beheer van de hyperconvergd infrastructuur van Azure Stack en ondersteuning voor Azure Arc. Het onderdeel Data Protection Manager van System Center krijgt nu de mogelijkheid om op een veilige manier lange wachtwoorden op te slaan in Azure Key Vault.

Beperkte veranderingen in licentiemodel

Het licentiemodel voor System Center voor de Standard- en Datacenter-versies verandert met de komst van versie 2025 niet. Het gaat hierbij nog steeds om een perpetual licentie voor client- en serverlicenties.

Alleen voor virtualisatierechten wijken de System Center 2025-edities af van hun voorgangers. Er zijn alleen licenties nodig voor de beheerde endpoints. Gebruikers van de SQL Server Standard Edition hebben geen extra licenties nodig.

Verder zijn de serverbeheerlicenties van System Center 2025 gebaseerd op fysieke cores. Dit specifieke licentiebeheer wordt in lijn gebracht met dat van Windows Server 2025 om een meer consistente licentie-metric te geven voor beheerde VM’s.

