Minister Beljaarts wil Europese chipcoalitie

De minister van Economische Zaken ziet mogelijkheden om de Europese chipindustrie te versterken en competitief te blijven met de VS en China.

Minister Beljaarts lanceert het plan voor een “Europese coalitie van bereidwilligen” tijdens de G7-top van deze week. Nederland is als gast aanwezig bij deze top van grote economieën, waar ook de EU vertegenwoordigd is. Via de te vormen chipindustrie ontstaat er voor de EU meer autonomie, is het idee.

De G7 bestaat officieel uit de VS, Canada, Japan, het VK, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het thema “Industrie, Tech en Digitaal” staat centraal tijdens de G7-top in Rome, waar Nederland een cruciale rol speelt dankzij de aanwezigheid van ASML.

ASML levert machines aan chipfabrikanten die essentieel zijn voor de productie van processoren. Hierdoor is Nederland een belangrijke gesprekspartner tijdens de techbesprekingen op de G7-top. De chipfabrikanten van de G7-landen zijn immers afhankelijk van ASML-machines.

Samen sterk

Tijdens zijn bezoek aan Rome verklaart minister Beljaarts dat Nederland andere EU-landen wil ondersteunen door meer fabrieken voor productie, assemblage en verpakking te faciliteren. “Om als EU een sterkere speler te worden tussen de andere mondiale grootmachten, is samenwerking essentieel”, aldus de minister. Door een sterke Europese chipindustrie op te bouwen, kan de EU meer autonomie verwerven.

Beljaarts benadrukt dat Nederland klaar is om een leidende rol te vervullen binnen de coalitie die het land voor ogen heeft. Hij werkt aan dit coalitieplan samen met de Italiaanse minister van Economische Zaken, Adolfo Urso. Italië is binnen Europa een belangrijke speler in de chipindustrie en heeft ambitieuze plannen voor miljardeninvesteringen in deze sector.

