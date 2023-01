Nederland tekent niet zomaar bij het kruisje als het gaat om de Amerikaanse sanctieregels tegen China. Dat zei minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) recent in Buitenhof.

De minister deed de uitspraak in het actualiteitenprogramma van 15 januari naar aanleiding van het bezoek van premier Rutte en minister Wobke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan Amerikaanse president Joe Biden.

Premier Rutte liet onlangs weten dat de kwestie ASML tijdens het bezoek aan bod kan komen. De VS wil dat Nederland zware sanctieregels overneemt tegen de export van hoogwaardige (chip)technologie naar China. Dit heeft gevolgen voor producenten van chips en fabricagemachines, waaronder ASML.

‘Niet tekenen bij het kruisje’

In de uitzending gaf minister Liesje Schreinemacher een schot voor de boeg over deze onderhandelingen. Volgens haar is de VS terecht verontrust over de mogelijkheid dat China geavanceerde chiptechnologie gebruikt voor militaire doeleinden. Vanzelfsprekend kan dit ook gevaar voor Nederland opleveren. Daarnaast erkent de minister dat Nederland voor chips te afhankelijk is van leveranciers uit Azië, zoals Zuid-Korea, Taiwan en ook China.

Desalniettemin geeft Schreinemacher aan dat de maatregelen die de VS in oktober van vorig jaar heeft vastgesteld het speelveld veranderen. Daarom is Nederland niet bereid om ‘bij het kruisje’ te tekenen voor het overnemen van de sanctieregels.

ASML mag al sinds vier jaar zijn meest geavanceerde machines niet meer naar China exporteren. Door de sancties over te nemen zou dat ook gelden voor machines voor oudere chiptechnologie. Hierdoor kan de organisatie een flink deel van zijn omzet verliezen.

Overleg met partners noodzakelijk

De minister stelt verder dat er samen met de VS en andere partners als Japan naar een goede oplossing moet worden gezocht. Ook zou er op dit moment met Frankrijk en Duitsland worden overlegd om een gezamenlijk standpunt te bepalen.

Verder wees Schreinemacher op de wederzijdse afhankelijkheid van de landen als het gaat om hoogwaardige appratuur voor het fabriceren van chips. ASML is op dit moment de enige leverancier ter wereld die EUV-machines kan leveren.