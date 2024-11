C2000-systeem werd gestoord door elektrische luchtverfrissers

Het landelijke communicatiesysteem voor de hulpdiensten (C2000) werd gestoord door elektrische luchtverfrissers. Op vraag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is dit product inmiddels uit de markt gehaald, geeft verantwoordelijk minister David van Weel aan.

Sinds de start van het communicatiesysteem C2000 voor de hulpdiensten in 2004 kampt dit systeem met storingen en problemen. Vorig jaar heeft de Arbeidsinspectie de politie een dwangsom opgelegd om een einde aan deze problemen te maken tegen juni. Vooral aan de beperkte dekking van C2000 en de gebrekkige voorlichting hierover aan medewerkers. De boete voor de overtredingen kan oplopen tot een miljoen euro.

Antwoorden van Weel

Volgens verantwoordelijk minister David van Weel worden de storingen veroorzaakt door onder andere appratuur en bebouwing. Die kunnen problemen opleveren voor de storingsgevoelige 390 MHz-frequentie waar het C2000-systeem van gebruikmaakt. Hij deelde deze informatie in een mondeling antwoord op Kamervragen van Kamerlid Marnix Adema (PVV).

Onlangs werd bijvoorbeeld geconstateerd dat bepaalde elektrische luchtverfrissers storingen veroorzaken op de frequentie. Deze luchtverfrissers zijn daarom nu uit de markt gehaald. Wanneer de storingen door de luchtverfrissers plaatsvonden is onbekend.

De minister gaf ook aan dat het communicatiesysteem door bepaalde omvormers voor zonnepanelen wordt gestoord of dat nieuwe gebouwen de werking van C2000 kunnen belemmeren.

Niet landelijk dekkend

Het C2000-systeem blijkt ook niet helemaal landelijk dekkend. Vanaf de opzet werden bepaalde delen van het land van mindere dekking voorzien dan andere. Inmiddels zijn er nu nog steeds 75 plekken waar helemaal geen dekking is. Die problemen wil de minister oplossen door masten bij te bouwen. Dat duurt nog minimaal twee jaar.

Daarnaast geeft de minister in zijn beantwoording aan dat hulpdienstenmedewerkers betere voorlichting zullen krijgen van meldkamers wanneer zij een gebied inrijden met beperkte of geen C2000-dekking. Zij krijgen informatie over hoe zij dan de communicatie moeten laten verlopen. Verder wordt er tijdens de opleidingen van hulpdienstmedewerkers, zoals politie en brandweer, meer aandacht geschonken aan wat de te doen zonder toegang tot het C2000-netwerk.

