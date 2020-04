In de nacht van dinsdag op woensdag is een C2000-zendmast in Spijkenisse in brand gestoken. De politie roept getuigen op zich te melden. In de afgelopen twee weken werden er meerdere zendmasten in Nederland in brand gestoken.

Op het moment dat de brand werd gemeld bij de politie waren er vlammen van 2,5 meter te zien bij de zendmast. De brand is na de melding snel geblust en de mast kon blijven functioneren. De politie bevestigt na onderzoek dat het om brandstichting gaat.

De C2000-zendmasten worden door hulpdiensten gebruikt om veilig te kunnen communiceren. Via de zendmasten kan politie, brandweer en ambulancepersoneel met elkaar en de meldkamer contact maken via portofoon en mobilofoon.

Afgelopen weken werden er meerdere brandjes ontdekt bij zendmasten in heel Nederland. Het in brand steken van zendmasten begon na de verspreiding van online nepnieuwsberichten waarin een link tussen het coronavirus en 5G-straling wordt gesuggereerd.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus noemde het in brand steken van zendmasten eerder deze week “levensgevaarlijk”. Hij benadrukt dat er geen enkele aanleiding is om de zendmasten verdacht te maken.