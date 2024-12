Broadcom gaat zich beperken tot top 500 VMware-klanten

Waar Broadcom eerder dit jaar nog plannen had om de 2.000 grootste VMware-klanten rechtstreeks te bedienen, beperkt het zich nu tot de top 500.

De strategiewijziging werd in november zonder veel ruchtbaarheid aangekondigd, meldt The Register. Het besluit lijkt een reactie op zorgen over klantmigraties. Hoewel klanten de mogelijkheid hebben om bij VMware te blijven, blijven zorgen over prijs en kwaliteit sinds de overname door Broadcom aanhouden. Deze zorgen worden versterkt door licentiewijzigingen, die de kosten verder verhogen bij het vernieuwen van abonnementen. Hierdoor overwegen sommige klanten alternatieven voor VMware.

Om klantmigraties te voorkomen, richt Broadcom zich op het stimuleren van de implementatie van volledige private cloud-bundels bij klanten. Het doel is om een sterke return on investment (ROI) te realiseren. Door 1.500 grote klanten terug te laten stromen naar partners, hoopt Broadcom deze strategie te ondersteunen.

Daarnaast wordt 15 procent van de dealwaarde gereserveerd voor kanaalpartners om hen te ondersteunen bij de implementatie van VMware-software. Deze aanpak moet de samenwerking met partners versterken en zorgen voor een efficiënte dienstverlening.

De stappen van Broadcom om meer controle te krijgen over VMware-klanten zijn niet overal goed ontvangen binnen het kanaal. Toch wordt de strategiewijziging ook geprezen. VMware-distributeur TD Synnex benadrukt tegenover The Register dat Broadcom bereid is om plannen snel aan te passen op basis van feedback van stakeholders.

Volgens een woordvoerder van TD Synnex zijn de recente grote migraties van VMware-klanten geen teken van massaal vertrek. In plaats daarvan zien zij het als een normaal verschijnsel in een techsector die continu onder druk staat.

