Penta Infra geeft Europese groeiplannen vorm met nieuwe aandeelhouder

Het Nederlandse Penta Infra heeft het pensioenfonds PGGM weten te strikken als nieuwe aandeelhouder. PGGM wordt met een percentage van 49 procent de tweede aandeelhouder naast de huidige aandeelhouder Photon Capital.

Penta Infra is een pan-Europese aanbieder van edge datacenters voor vooral kleinere en middelgrote bedrijven voor het hosten van hun IT-infrastructuur. De datacenterspecialist heeft eigen datacenters in vijf Europese landen; Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Denemarken.

De edge datacenters van Penta Infra staan bekend voor hun duurzame karakter. Ze gebruiken 100 procent groene energie voor de stroomvoorziening, zetten de overtollige warmte in voor het verwarmen van wijken en gebruiken circulaire watersystemen.

Uitbreiding Europese activiteiten

Met de komst van het pensioenfonds PGGM als tweede aandeelhouder wil de edge datacenterspecialist zich beter voorbereiden op de groeiplannen voor de komende jaren. Dit omdat de markt voor datacenters blijft groeien en Penta Infra verder in Europa wil uitbreiden.

PGGM neemt voor zijn deelname 49 procent van de aandelen over van Photon Capital. Deze private investeringsmaatschappij was al vanaf de oprichting van Penta Infra betrokken.

De voormalige solo aandeelhouder Photon Capital is blij met de stap van PGGM om deel te nemen. Volgens deze investeringsmaatschappij kunnen beide aandeelhouders nu samen optrekken om van de ambities van Penta Infra een succes te maken in de Europese datacentermarkt. PGGM is een investeringsfond uit Nederland.

