Lithiumproducenten zoeken betere prijzen voor 2025

Lithiumproducenten streven naar betere prijzen voor de grondstof die wordt gebruikt in batterijen. Zij hopen hiermee de kortingen, die de afgelopen jaren zijn opgelopen, beter onder controle te krijgen.

De prijzen van lithium staan al geruime tijd onder druk. Door de afgenomen vraag naar elektrische auto’s is ook de vraag naar lithiumbatterijen – en daarmee naar de grondstof zelf – aanzienlijk gedaald.

De prijs van lithium is al twee jaar aan het dalen en bereikte op een gegeven moment een niveau van slechts 10 procent van de piekprijs. Door deze scherpe prijsdaling eisen klanten steeds meer kortingen van de leveranciers.

Volgens Bloomberg willen de leveranciers nu een einde maken aan de toenemende kortingen. Voor 2025 is het plan om de kortingen te stabiliseren of maximaal met 2 procent te laten stijgen. Dit moet uiteindelijk leiden tot kortingen van slechts 5 tot 10 procent voor bepaalde deals in 2024.

Margedruk producenten

Een belangrijke reden voor deze strategie is dat lithiumproducenten steeds meer worstelen met krimpende marges. Waar vroeger vaste prijzen voor lithium werden gehanteerd, stapte de sector op het hoogtepunt van de elektrische automarkt over op jaarlijks vastgestelde prijzen, vergelijkbaar met andere grondstoffen zoals koper.

Deze prijzen worden vaak bepaald op basis van indexen die rekening houden met voordelen en kortingen. Door minder korting te hoeven geven, hopen de producenten de leveringscondities voor de komende 12 maanden enigszins te verbeteren. De uiteindelijke deals blijven echter afhankelijk van factoren zoals volumes, contractperiodes en andere variabelen.

De onderhandelingen van lithiumproducenten, met name uit Latijns-Amerikaanse landen zoals Chili en Bolivia, richten zich vooral op Aziatische afnemers. Grote klanten uit landen zoals Zuid-Korea, Japan en China zijn belangrijke spelers op de lithiummarkt.

