Microsoft heeft aangekondigd dat de prijzen van de Bing API’s fors omhoog gaan, in sommige gevallen met wel 1000 procent.

Microsoft is druk bezig om zijn Bing zoekmachine een tweede leven te geven. Met een investering van meer dan 10 miljard in OpenAI en de integratie van deze AI-modellen in Bing moet de zoekervaring fors worden verbeterd. Deze investering moet linksom of rechtsom worden terugverdiend. Waarschijnlijk met advertenties maar ook met de API. De prijzen van de Bing API gaat met maar liefst 1000 procent omhoog.

Vanaf 1 mei 2023 gaan de nieuwe tarieven in en die zijn fors hoger. Waarschijnlijk betekent dit ook dat de Bing API dadelijk voorzien zal zijn van de nieuwe Bing AI mogelijkheden. Microsoft hanteert tien verschillende tiers qua tarieven, waarbij de tiers verschillen per oplossing en de hoeveelheid transacties die je per seconde kan doen. De Bing API kan gebruikt worden voor zoekopdrachten, maar ook voor nieuws en afbeeldingen.

De goedkoopste tier is en blijft gratis, hiermee kan je 3 transacties per seconde doen. De volgende tier kost op dit moment 7 dollar per 1000 transacties met een limiet van 250 transacties per seconde, vanaf mei schiet dit tarief omhoog naar 25 dollar. Optionele Bing statistieken gaat qua prijs omhoog van 1 dollar per 1000 transacties naar 10 dollar per 1000 transacties. Voor het zoeken naar afbeeldingen gaat de prijs van 3 dollar per 1000 transacties naar 15 dollar per 1000 transacties.

Problemen op komst voor privacy zoekmachines als DuckDuckGo?

Naast Google en Bing zijn er ook nog andere zoekmachines, vaak gericht op meer privacy. Denkt bijvoorbeeld aan DuckDuckGo. Deze zoekmachines hebben over het algemeen geen eigen index en crawlers, maar maken gebruik van de API’s van Google en Bing. Met deze prijsverhoging kan dat weleens problemen veroorzaken. Als DuckDuckGo zijn kosten met 500% ziet stijgen, is het maar de vraag of ze uit de kosten komen.