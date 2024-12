Bytesnet verkoopt cloud- en HPC-activiteiten aan DirectVPS

De cloud- en HPC-diensten van Bytesnet IT Infra Services zullen vanaf 1 januari 2025 ondergebracht worden onder de nieuwe naam BN Infra. Deze wijziging voert overnemer DirectVPS door.

DirectIT Groep voegt de clouddiensten van Bytesnet IT Infra Services toe aan zijn portfolio. De cloud- en HPC-diensten zullen geleverd worden in een zelfstandig opererend onderdeel. Dit onder de nieuwe naam BN Infra. De diensten blijven vanuit hetzelfde datacenter geleverd worden, maar er wordt wel gekozen voor een nieuw kantoor in Groningen.

Zusterbedrijf DirectVPS

Onder de DirectIT Groep zal BN Infra niet de enige aanbieder van clouddiensten zijn. DirectVPS zal als zusterbedrijf kennis en middelen uitwisselen met BN Infra. Beide ondernemingen dragen in hun slagzin mee het belangrijk te vinden nauw betrokken te zijn bij de klant. Dat ze de activiteiten leveren vanuit hetzelfde land als waar de klant actief is (100% Nederlands), vinden zij een grote meerwaarde.

“Deze samenwerking biedt de kans om te groeien binnen een sterk netwerk. Onze klanten blijven profiteren van de hoogwaardige service die zij gewend zijn, terwijl BN Infra zicht blijft ontwikkelen in de HPC- en Cloud-markt”, stelt Peter de Jong, directeur-eigenaar van Bytesnet IT Infra Services, in een persbericht aan onze redactie.

Datacenters verkocht

Bytesnet stootte eerder dit jaar al een deel van zijn datacenters af. Het beheer van de datacenters in Rotterdam en Groningen gaf het bedrijf door aan Eurofiber. Eurofiber Cloud Infra beheert sindsdien acht datacenters in Nederland.

