Eurofiber neemt datacenters Bytesnet over in Rotterdam en Groningen

Eurofiber heeft Bytesnet overgenomen. Daarmee komt het aantal datacenters van Eurofiber Cloud Infra op elf.

Bytesnet ontstond in 2008 en begon direct met het leveren van connectiviteit in Rotterdam en Groningen. De twee datacenters die Bytesnet beheert, stammen af van 2009 (Rotterdam) en 2018 (Groningen). De laatste jaren heeft het zich steeds meer gericht op duurzaamheid, onder meer via samenwerkingen met academici en het bedrijfsleven. Bytesnet omschrijft zichzelf als “100 procent Nederlands, duurzaam, toegankelijk en dichtbij”.

Medeoprichter en algemeen directeur Peter de Jong blijft betrokken na de overname. Hij ziet dat de datacentermarkt zich snel ontwikkelt. “Er is een toenemende vraag van partijen die hun data geheel of gedeeltelijk in de private Nederlandse cloud willen beheren, zodat ze er zelf fysiek gemakkelijk bij kunnen en ze de garantie hebben dat hun cruciale data ons land niet verlaat.” Hij zocht naar een “koper met ervaring, ambitie en financiële slagkracht”, waarbij hij uitkwam op Eurofiber.

Ruimte voor groei

Managing Director bij Eurofiber Cloud Infra Elisabeth Hankeln stipt aan dat haar bedrijf nu acht Nederlandse datacenters beheert, met nog drie in Frankrijk. “Het datacenter Rotterdam is een zeer goed aangesloten locatie met grote klanten, waaronder internationale carriers, terwijl d’Root in Groningen ons een state-of-the-art locatie biedt in een regio waar we tot nu toe niet aanwezig waren. Bovendien behoort het datacenter in Groningen met hergebruik van restwarmte en liquid cooling mogelijkheden tot de meest duurzame datacenters in Europa, waarmee het perfect past in de ambities en initiatieven van Eurofiber op ESG-gebied.”

Naast datacenters beheert Eurofiber 70.500 kilometer aan glasvezelinfrastructuur in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Dat groeit met 50 kilometer per week. Ook werkt het samen met partijen als Equinix om de interconnectiviteit met andere netwerken te verbeteren. Met de overname van Bytesnet blijkt andermaal dat het bedrijf de nationale opties voor IT-infrastructuur wil vergroten. Nu de opkomst van AI vraagt om significante hardware-resources en een veilige aanpak, is het bouwen van een private cloud steeds aantrekkelijker geworden. Eurofiber komt die vraag mede dankzij deze overname tegemoet.

