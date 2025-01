Lidl-eigenaar bouwt Duits datacenter van 200MW

StackIT, onderdeel van Lidl-eigenaar Schwarz Group, heeft grootse plannen. In het Duitse Lübbenau zal een datacenter van wel 200 Megawatt gebouwd worden.

Het datacenter zal in 2027 operationeel zijn. De locatie in Lübbenau, anderhalf uur rijden ten zuiden van Berlijn, is 13 hectare groot. Er staat al een groot logistiek centrum van Kaufland sinds 1996, bericht het lokale RBB24. Allereerst zal de immense campus lokale data huisvesten van Schwarz-merken Lidl en Kaufland, maar ook is er ruimte voor de gegevensverwerking voor derden.

Restwarmte en een onderstation

Het is al de vierde locatie in de regio van de Schwarz Group. Er zal een administratiegebouw van vijf etages gerealiseerd worden en een onderstation. Het bedrijf stelt dat de extra capaciteit nodig is om op alle mogelijke uitval voorbereid te zijn. Wel is dit de eerste StackIT-locatie in Lübbenau. De andere locaties zitten in Zuidwest-Duitsland en Oostenrijk.

De gemeente hoopt de restwarmte van de nieuwe locatie te benutten voor het eigen warmtenetwerk. Net als geldt voor de totale bouwkosten is niet bekend hoe dit financieel geregeld is. Het moet een operator namelijk ook geld opleveren op om energie af te staan aan een derde partij, al is het maar om de extra complexiteit voor de bouw tegemoet te komen.

StackIT heeft grote ambities

We hebben al eerder over Schwarz Digits geschreven, waarvan StackIT de clouddivisie is. Het is sinds 1 september 2023 een aparte GmbH en pas sinds twee jaar een optie voor externe klanten. Onder meer SAP en Bayern München maken al gebruik van deze Europese public cloud.

Zoals gezegd is StackIT via moederbedrijf Schwarz Group verbonden met Lidl en Kaufmarkt, maar het is ook een connectie die het zelf impliciet maakt. De cloudspeler prijst zichzelf aan als een economisch stabiele partij “omdat we altijd eten“, refererend aan het feit dat de supermarkten gegarandeerd geld binnenhalen. Ook is de ondersteuning voor Lidl en Kaufland volgens StackIT een bewijs van de verantwoordelijkheid die de cloudaanbieder kan dragen.

