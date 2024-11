Moederbedrijf Lidl host Google Workspace binnen EU

Stackit, onderdeel van Lidl-moederbedrijf Schwarz Group, gaat lokale opslag voor Google Workspace aanbieden. Security wordt verzorgd door XM Cyber, tevens onderdeel van Schwarz Group.

Met de aangekondigde samenwerking stapt de volledige Schwarz Group over op Google Workspace. Via een sovereign cloud blijft de data buiten Google’s handen en binnen de Europese Unie. Google-CEO Sundar Pichai spreekt over een “nieuwe wereld van soevereine mogelijkheden voor Europese organisaties” dankzij de partnership. General Partner bij de Schwarz Group Gerd Chrzanowski noemt Google op zijn beurt een partner die cloudoplossingen op gelijke voet wil bouwen.

Het is vanuit Google een opvallende stap, zeker als Workspace met alle mogelijkheden van de Google Cloud-variant opereert voor de 575.000 medewerkers van de Schwarz Group. Wel is de geambieerde doelgroep beperkt tot streng gereguleerde sectoren binnen Europa, zoals financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en de publieke sector. Alle gegevens, inclusief back-updata, blijft binnen Stackit-datacenters.

Tip: Europees alternatief voor AWS, Azure en Google geboren binnen Lidl

Mocht Google echt bereid zijn een volledige variant van Workspace uit handen te geven op deze manier, dan heeft het een reële kans de hegemonie van Microsoft in landen als Nederland te doorbreken. Aangezien de grootste public cloud ter wereld AWS geen soortgelijk kantoorpakket als Workspace of Office 365 heeft, is het een kans voor Google om zich te onderscheiden.

De Europese public cloud

We hebben al eerder over Schwarz Digits geschreven, waarvan Stackit de clouddivisie is. Het is sinds 1 september een volwaardig bedrijf en pas sinds twee jaar een optie voor externe klanten. Onder meer SAP en Bayern München maken al gebruik van deze Europese public cloud.

Zoals gezegd is Stackit via moederbedrijf Schwarz Group verbonden met Lidl en Kaufmarkt, maar het is ook een connectie die het zelf impliciet maakt. De cloudspeler prijst zichzelf aan als een economisch stabiele partij “omdat we altijd eten“, refererend aan het feit dat de supermarkten gegarandeerd geld binnenhalen. Ook is de ondersteuning voor Lidl en Kaufland volgens Stackit een bewijs van de verantwoordelijkheid die de cloudaanbieder kan dragen.

Beluister ook onze Techzine Talks-aflevering over het cloudproject van Schwarz Digits: