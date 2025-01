Nederland scherpt exportrestricties ASML-apparatuur verder aan

Nederland verstrengt opnieuw de exportcontrole op productieapparatuur voor chips, met name gericht op specifieke meet- en inspectieapparatuur. Deze aanscherping, aangekondigd door minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel, heeft betrekking op een beperkt aantal geavanceerde technologieën en goederen.

De nieuwe exportcontrolemaatregel, die op 1 april van kracht wordt, treft slechts een klein aantal Nederlandse bedrijven, waaronder ASML en ASMI. Deze stap volgt op eerdere restricties die in werden ingevoerd voor bepaalde chipmachines. In september besloot het kabinet-Schoof de restricties met de VS te harmoniseren, waardoor twee middenklassers uit het ASML-portfolio voortaan door Nederland zelf worden gereguleerd.

De aanscherping houdt in dat voor meet- en inspectieapparatuur een nationale vergunningplicht geldt. Het kabinet bepaalt dan per aanvraag of een vergunning wordt toegekend. De maatregel geldt voor uitvoer uit Nederland naar alle bestemmingen buiten de EU.

Veiligheidsrisico’s en internationale context

Minister Klever benadrukt dat de aanscherping noodzakelijk is vanwege toenemende veiligheidsrisico’s bij ongecontroleerde export van deze specifieke apparatuur. De meet- en inspectieapparatuur zou, in combinatie met andere technologie, landen in staat kunnen stellen geavanceerde halfgeleiders te produceren die relevant zijn voor militaire toepassingen.

“De halfgeleiderindustrie is internationaal. Nederland speelt daarin een unieke rol. Het is belangrijk dat we de chipindustrie niet onnodig verstoren. Bij de uitbreiding van de exportcontrolemaatregel zijn we dan ook zo precies mogelijk te werk gegaan”, aldus minister Klever.

