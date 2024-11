Dreigende massaclaim tegen ASML na ‘misleiding’

ASML krijgt te maken met mogelijke juridische claims van Amerikaanse beleggers. Na het bekend maken van tegenvallende bedrijfsresultaten op 15 oktober, zakte de aandelenkoers met bijna 16 procent. Amerikaanse investeerders beschuldigen het bedrijf nu van misleiding en eisen compensatie.

De klagers vinden dat het bedrijf een te rooskleurige voorstelling van zaken heeft gegeven in de maanden voorafgaand aan de presentatie van de kwartaalcijfers. Ze claimen dat ASML belangrijke informatie zou hebben achtergehouden. “De gedaagden hebben de valse indruk gewekt dat zij betrouwbare informatie bezaten met betrekking tot de vraag van klanten en de verwachte groei, terwijl ze ook het risico van macro-economische en industriële schommelingen bagatelliseerden,” staat in de aanklacht, aldus het FD.

Onder de aanklagers bevinden zich uiteenlopende partijen, zoals het pensioenfonds van de brandweer in Hollywood. Niet de bekende plaats bij Los Angeles, maar een gelijknamige stad in de staat Florida.

Schril contrast

De timing van de teleurstellende cijfers speelt ook een rol. In juli sprak de Christophe Fouquet, toen net aangetreden als CEO van ASML, nog over een sterk tweede halfjaar en verbeterende voorraadniveaus in de sector. Deze optimistische verwachtingen bleken in schril contrast te staan met de cijfers van oktober, waarin de orderinstroom onverwachts halveerde. Analisten van zakenbank Jefferies, die een toename van de orders hadden voorspeld, moesten erkennen dat hun verwachtingen “duidelijk mis waren”.

ASML reageert kort en zakelijk en houdt verder de kaken op elkaar: “We zullen via de juiste juridische kanalen reageren.” ING-analist Marc Hesselink ziet echter geen groot gevaar voor het bedrijf, meldt hij aan het FD. “Dit soort zaken gebeuren wel vaker,” stelt hij over de neiging van Amerikaanse partijen om redelijk vlot naar de rechter te stappen. Toch begrijpt hij de onvrede. “Probleem bij ASML is dat ze best lang positief zijn geweest en daarna heel plotseling negatiever zijn geworden. Het is soms een grijs gebied omdat het voor een bedrijf niet altijd geheel duidelijk is wanneer eerdere scenario’s achterhaald zijn.”

Beloftes voor lange termijn

De derdekwartaalcijfers kwamen een dag te vroeg naar buiten, wat mogelijk ook bijdroeg aan het wantrouwen van beleggers. Sinds de publicatie heeft ASML ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde verloren. Het bedrijf koos voor de vlucht naar voren en kwam met grote beloftes voor de langere termijn.

Voor de korte termijn zijn handelsrestricties met China echter een donkere wolk boven het ASML-orderboekje, terwijl ook de onzekere situatie bij Intel voor minder vraag naar chipmachines kan leiden. Chinese klanten waren goed voor bijna de helft van alle orders in Q2, maar door handelsrestricties zal dit aandeel dalen, is de verwachting.

