IGEL zet een punt achter meer dan twintig jaar aan hardwareproductie. De organisatie focust voortaan op IGEL OS, een besturingssysteem voor thin client pc’s. De stap van hardware naar software stelt IGEL in staat om terugkerende licentie-inkomsten te verzekeren.

De organisatie stopt met de productie van nieuwe thin client pc’s. De resterende voorraad blijft in de komende tijd verkrijgbaar bij distributeurs en resellers, maar de toevoer van nieuwe apparaten komt ten einde.

De stap wordt mogelijk gemaakt door IGEL OS. De organisatie transformeert sinds 2016 in een softwarebedrijf, gekenmerkt door investeringen in het besturingssysteem. Inmiddels zijn softwarelicenties de belangrijkste inkomstenbron. In plaats van eigen thin client pc’s brengt IGEL de modellen van partners aan de man, waaronder HP, Lenovo en LG.

Thin clients en IGEL OS

Thin client pc’s zijn interessant voor bedrijven die veel werken met virtual desktop infrastructures (VDI’s), desktop-as-a-service (DaaS)-oplossingen en software-as-a-service (SaaS)-oplossingen. Thin client pc’s hebben de benodigde onderdelen voor snelle netwerkverbindingen, maar daarbuiten zijn de prestaties beperkt. Het laatste is geen probleem voor applicaties die in de cloud draaien.

IGEL OS is toegespitst op thin client pc’s. Het besturingssysteem vereist geen krachtige onderdelen en kan gemakkelijk op schaal worden beheerd. Volgens IGEL is de software kosteneffectiever dan Windows in thin client-omgevingen. Het besturingssysteem wordt onder andere gedistribueerd als voorgeïnstalleerde software in de pc’s van fabrikanten.

Partners

IGEL investeerde in de afgelopen jaren in een ecosysteem van meer dan 120 leveranciers wiens softwareoplossingen, hardware en randapparatuur zijn getest en goedgekeurd voor integraties met IGEL OS. Naar eigen zeggen draait het besturingssysteem op ruim drie miljoen endpoints bij meer dan 17.000 klanten.

De transitie van hardware- naar softwarebedrijf werd begeleid door consultants van Arrow Electronics. In een blog over de transitie stelt Arrow Electronics dat de niet-hardware-inkomsten van IGEL in de afgelopen vijf jaar met meer dan 100 procent zijn gestegen.

Tip: ‘Pay-as-you-go’ groeit sneller dan traditionele abonnementen