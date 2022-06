Securityleverancier SentinelOne boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 78 miljoen dollar, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar.

SentinelOne ontwikkelt een XDR-platform (extended detection and response). Dreigingen in applicaties, endpoints en netwerkverkeer worden onderschept. Het platform beveiligt volledige infrastructuren.

De cijfers van het eerste kwartaal van 2022 zijn bekend. SentinelOne presteerde boven verwachtingen. Marktonderzoeker Zacks Investment Research voorspelde een omzet van 75 miljoen dollar. De uiteindelijke omzet bedraagt 78 miljoen dollar, een jaarlijkse stijging van 109 procent.

Huidige klanten brengen op jaarbasis 339 miljoen dollar binnen, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Het aantal klanten steeg met 55 procent naar 7.450. Bijna 600 organisaties leveren meer dan 100.000 dollar per jaar op.

Winst mist

De groeicijfers zijn sterk, maar dat wordt van securityleveranciers verwacht. SentinelOne heeft meer nodig om investeerders enthousiast te maken. Winst is een belangrijke factor, maar de organisatie draait verlies. In het afgelopen kwartaal verloor SentinelOne 90 miljoen dollar, bijna 30 miljoen dollar meer dan vorig jaar.

SentinelOne groeit niet zonder reden. De organisatie investeert intensief in research and development (R&D), marketing en sales. Dat verhoogt de kosten. Investeerders vragen zich af of en wanneer het bedrijf winstgevend wordt. De aandelenprijs steeg na de bekendmaking, maar SentinelOne moet het met enkele procenten doen.

Attivo Networks

SentinelOne is optimistisch over het resterende jaar. De winstprognose werd verhoogd naar 407 miljoen dollar. De overname van Attivo Networks speelt een hoofdrol.

SentinelOne nam Attivo Networks in mei 2022 over voor 562 miljoen euro. De organisatie ontwikkelt identity and access management-oplossingen. De technologie beschermt tegen gelekte wachtwoorden, ongemachtigde toegang en misconfiguraties in Active Directories.

Attivo Networks gaat voor het einde van het jaar bijdragen aan de omzet van SentinelOne. Daarnaast wordt de technologie met verloop van tijd in het XDR-platform van SentinelOne verwerkt.

