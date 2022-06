De kwartaalcijfers van Salesforce zijn bekend. De organisatie overtrof verwachtingen. Na de bekendmaking schoot de aandelenprijs omhoog.

Het bedrijf rapporteerde een omzet van 7,4 miljard dollar, een stijging van 24 procent ten opzichte van vorig jaar. “We hebben een geweldig kwartaal achter de rug”, vertelde Co-CEO Marc Benioff. “De resterende contracten van huidige klanten zijn 42 miljard dollar waard. Er is geen betere maatstaf voor onze veerkracht dan dat bedrag.”

De omzet van Service Cloud groeide met 17 procent naar 1,76 miljard dollar. Sales Cloud groeide naar 1,63 miljard, een stijging van 18 procent.

Economische onzekerheid

In een gesprek met analisten zei Salesforce CFO Amy Weaver dat het bedrijf op de hoogte is van de economische onzekerheid waar veel organisaties momenteel mee worstelen. De CFO verwijst naar de dalende koers van grote technologiebedrijven als Apple, Meta en Cisco. Benioff stelt dat Salesforce de dans ontspringt. De organisatie is optimistisch over het resterende jaar. Opmerkelijk, want hoewel ook Microsoft in het eerste kwartaal goed scoorde, vreest de techgigant voor de komende maanden.

Terugblik

Salesforce kreeg onlangs een klap in Rusland, waar relaties met belangrijke klanten worden beëindigd. Salesforce vangt de klap op met een buffer van 13,6 miljard dollar aan onverdiende inkomsten, voornamelijk afkomstig uit abonnementsfacturen.

In het afgelopen kwartaal kondigde Salesforce nieuwe Slack-integraties aan voor Sales Cloud, Service Cloud en Marketing Cloud. Ook lanceerde de organisatie Safety Cloud, een oplossing voor het organiseren van fysieke evenementen.

