CM.com heeft bij de presentatie van de kwartaalcijfers over het derde kwartaal een verkapte omzetwaarschuwing afgegeven voor de totale jaaromzet in 2022. De jaaromzet komt door de macro-economische omstandigheden wellicht 10 miljoen euro lager te liggen dan gedacht.

CEO Jeroen van Glabbeek geeft aan dat de jaaromzet wellicht lager uitvalt dan verwacht. In juli van dit jaar werd verwacht dat de omzet over 2022 tussen de 300 en 315 miljoen zou komen te liggen, maar deze is nu aangepast. CM.com verwacht dat een eindresultaat van rond de 300 miljoen euro het meest realistisch is. Dit betekent dat het bedrijf dus verwacht dat 10 miljoen euro aan inkomsten wordt misgelopen.

Als belangrijkste oorzaak worden de macro-economische omstandigheden genoemd. Dit zin voornamelijk de toegenomen inflatie, de gestegen rente en de hogere energieprijzen.

Maatregelen

CM.com heeft in het afgelopen kwartaal al ingespeeld op de tegenvallende ontwikkelingen. Zo worden er op dit moment minder medewerkers aangenomen, zijn dienstreizen beperkt en is ook het aantal evenementen teruggeschroefd. Daarnaast is gesneden in het aantal adviesdiensten.

Ondanks deze donkere wolken, wist CM.com in het derde kwartaal toch weer een hogere omzet te boeken. De kwartaalomzet steeg met 18 procent naar 68,9 miljoen euro. De brutowinst steeg met 17 procent, naar een totaal van 19,3 miljoen euro.

CM.com ziet dat de omzet onder meer is gestegen doordat de effecten van de pandemie langzaam verdwijnen. Het aantal verwerkte tickets neemt weer toe en ook het aantal verwerkte betalingen groeide. De omzet uit belminuten, die tijdens de pandemie toenamen, loopt weer langzaam terug.

Tip: CM.com biedt nu integratie met Instagram Messaging