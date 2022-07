Data is het nieuwe goud, is een inmiddels wat holle kreet die je nog steeds regelmatig hoort. Die boodschap is bij veel bedrijven inmiddels ook aangekomen. Ze snappen dat als ze hun data op de juiste manier opslaan en analyseren, ze meer omzet kunnen behalen, maar ook een hogere klanttevredenheid. Maar hoe sla je die data op? Bij Dell hebben ze een breed portfolio aan storage-servers. Tijd voor wat duiding.

Recent hebben we een analyse geschreven over Dell Technologies, de strategie en de toekomst, waarin het bedrijf voornamelijk zijn producten as a service gaat verkopen via het APEX-portfolio. Hierin waren de storage-oplossingen sterk vertegenwoordigd. Dit gaf ons het idee om hier in een separaat artikel nog iets dieper op in te gaan. Welke opslagserver is geschikt voor welke situatie of voor welk type bedrijf? We gingen in gesprek met Tom van Peer, presales director bij Dell Technologies.

Block, file en object storage

Uiteindelijk is het storage-portfolio terug te brengen tot drie typen opslagservers: block, file en object storage. Let wel, sommige storage ondersteunen meerdere van deze opslagtypes.

Om te bepalen welk type opslagserver je nodig hebt moet je gaan kijken naar het gebruikscenario. Als we het plat slaan komt het min om meer hierop neer: block storage is vooral handig voor computers, die kan de data in blocks hangen. Deze opslag is snel en je kunt er snel data in

terugvinden. Als je veel database workloads hebt is block storage in principe een vereiste. File storage is juist voor mensen heel handig. Dit type werkt namelijk met mappen, bestanden en logische paden, zoals in Windows. Tot slot is er nog object storage, dat is vooral handig voor ontwikkelaars. Met object storage kan een bestand worden opgeslagen via zogenaamde API-calls.

Als je puur kijkt naar de hardware is er overigens weinig verschil. De server hardware blijft een doos met harde schijven, SSD’s, een krachtige Intel Xeon processor en controllers om de schijven aan te sturen. De software van het opslagplatform maakt in de meeste gevallen het verschil.

Als we dit naast het portfolio leggen dan ziet dat er zo uit:

PowerMax biedt block en file storage

PowerStore biedt block en file storage;

PowerVault biedt enkel block storage;

PowerFlex biedt scale-out block storage en file storage;

PowerScale biedt scale-out file storage en doet ook wat object storage;

Object Scale biedt scale-out object storage;

Zoals je ziet een breed scala aan smaken, waarbij menig opslagserver ook nog eens zowel block als file storage aanbiedt. Veel wijzer zijn we dus nog niet, tijd om te verdiepen.

Dell PowerMax – meest high-end opslagserver

De Dell PowerMax-serie is de meest high-end opslagserver die je kan krijgen bij Dell Technologies. Over het algemeen wordt dit product enkel aangeschaft door grote enterprise organisaties die op zoek zijn naar een mission critical storage-oplossing met hoge garantie op beschikbaarheid. Die hoge garantie is 99,9999%. “Dit platform kan niet omvallen, nooit. Alles is dubbel uitgevoerd en als er iets stuk gaat worden zaken automatisch overgenomen, zelfs de software-upgrades merk je niets van”, zoals Van Peer het stelt.

“Het PowerMax platform kan niet omvallen, nooit”

De vraag is natuurlijk hoe Dell dit kan garanderen. Elke PowerMax bestaat uit minimaal 2 nodes, zodat als er één kapot gaat, de andere kan doordraaien en de data beschikbaar kan houden. Voordat er echter een node kapot gaat moet er heel wat gebeuren. Zo’n node is namelijk volledig dubbel uitgevoerd: twee voedingen, twee opslagcontrollers, twee aansluitingen op de harde schijven en SSD’s, zodat ze bij de uitval van een controller gewoon beschikbaar blijven. Verder werkt Dell in de PowerMax ook met Intel Xeon E5 processoren en Intel Optane drives. De PowerMax beschikt daarnaast ook nog over aparte encryptie- en deduplicatie-chips. Dit zorgt voor betere prestaties, maar vooral voor voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, want dat verwacht de klant van een PowerMax.

Uptime-garantie mogelijk door goede monitoring

De Intel processor is weliswaar niet dubbel uitgevoerd, maar volgens Van Peer is de kans klein dat een Intel Xeon processor de oorzaak is van een storing. Een Intel processor is in principe een van de meest betrouwbare onderdelen in een server. SSD’s en werkgeheugen sneuvelen helaas een stuk vaker. Van Peer geeft aan dat er in een PowerMax uiteindelijk maar heel weinig onderdelen echt sneuvelen. Het bedrijf heeft namelijk een monitoring tool ontwikkeld die de hardware continu in de gaten houdt. Harde schijven, SSD’s, werkgeheugen en Intel processors zijn namelijk heel goed te monitoren. Zodra deze richting het einde van hun levensduur gaan, beginnen ze kleine fouten te maken die vrijwel geen effect hebben op de performance. Zodra de monitoring tool van Dell dit soort foutmeldingen ziet en de patronen herkent trekt deze automatisch aan de bel. Er wordt dan direct een afspraak ingepland om zo snel mogelijk het onderdeel te vervangen. Op die manier kan Dell die 99,9999% bieden.

Deze opslagserver is op het gebied van betrouwbaarheid het allerbeste wat er volgens Van Peer te koop is. Daar hangt ook een prijskaartje aan en daarom zal je de PowerMax enkel bij echt grote bedrijven tegenkomen. In totaal kan je 32 PowerMax nodes met elkaar verbinden. Een node kan maximaal 4,5 petabyte opslaan, dus in totaal kan je op één PowerMax-cluster 144 petabyte kwijt. Dat zal voor de meeste organisaties voorlopig wel voldoende zijn.

PowerVault – eenvoudig en betaalbaar

Helemaal aan de andere kant van het portfolio staat de Dell PowerVault. Waar de PowerMax boordevol zit met geavanceerde features en een hoge beschikbaarheidsgarantie, is de PowerVault min of meer het instapmodel. Dit is hele platte storage, DAS en SAN. De PowerVault wordt vaak gebruikt als backuptarget. Daarnaast zet Dell de PowerVault ook in bij klanten die PowerEdge-servers (compute) kopen, maar meer opslagcapaciteit nodig hebben dan in een 1u-server past. De PowerVault is dan te koppelen aan de PowerEdge als extra opslagcapaciteit.

Het mag duidelijk zijn dat er weinig redundantie in een PowerVault zit, behalve een RAID-configuratie, zodat als een schijf ermee stopt de data in de array niet verloren gaat. Uiteindelijk is een PowerVault een doos met veel storage en een wat minder krachtige Intel processor, waardoor je zeer betaalbaar veel extra opslagcapaciteit kan krijgen.

Dell PowerStore – de meest gewilde opslagserver

Zodra we over de PowerStore beginnen, leeft Van Peer helemaal op. Het is duidelijk een van zijn favoriete opslagservers. Hij stelt ook dat de PowerStore in principe voor elk bedrijf geschikt is. Er zijn maar weinig opslagscenario’s die een PowerStore niet kan oplossen.

PowerStore, nieuw software-defined ontwerp

We hebben bij de introductie van de PowerStore al eens een uitgebreid artikel geschreven. De PowerStore opslagserver is een redelijk nieuw product, geïntroduceerd in 2020. Dell wilde een beter product om het middensegment te bedienen. Elk bedrijf dat serieus met opslag bezig is, moet een PowerStore kunnen betalen. Dat betekent ook dat alle oude principes over boord zijn gegooid en dit een zeer moderne oplossing is. Dat wil zeggen, de hardware speelt een veel kleinere rol en de innovaties zitten vooral in de software, in het PowerStoreOS. De hardware bestaat gewoon uit een standaard Intel Xeon-processor, RAID controller en SSD’s of HDD’s. Het idee achter Dell PowerStore is dat het bij bedrijven meerdere opslagsystemen moet kunnen vervangen. Het is dan ook mogelijk om op één PowerStore-cluster zowel block als file storage aan te bieden. Hierdoor is het IT-beheer voor organisaties veel eenvoudiger. PowerStore is verkrijgbaar vanaf één tot maximaal 4 nodes, één node kan maximaal 4,7 petabyte opslaan en vier nodes dus maximaal 18,8 petabyte. Daar kan de gemiddelde organisaties ruimschoots mee uit de voeten.

Doordat PowerStore zo software-gedreven is, kan het ook goed overweg met verschillende workloads, aldus Van Peer. Hij stelt dat of je nou een Windows file-server, database-workloads, of je complete SAP-omgeving moet opslaan, de PowerStore hier allemaal goed mee uit de voeten kan.

Dell PowerFlex, het alternatief op PowerStore als je meer prestaties zoekt

Als je kijkt naar de kosten vissen PowerStore en PowerFlex tot op zekere hoogte in dezelfde vijver. Ook de Dell PowerFlex is prima bereikbaar voor het middensegment. Het grote verschil is dat PowerFlex scale-out storage is. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met hele hoge pieken in verbruik, dan is een PowerFlex geschikter omdat je daar veel meer nodes bij kan prikken en dus veel hogere prestaties kan halen. Is er geen behoefte om gigantisch op te schalen, dan is PowerStore beter.

PowerFlex kan je op twee manieren gebruiken. In het eerste scenario fungeert PowerFlex als opslagomgeving, waarbij applicatieservers voorzien zijn van een PowerFlex-client die block storage op de PowerFlex-servers presenteert aan de applicatie. De tweede mogelijkheid is PowerFlex gebruiken als een hyper converged infrastructure (HCI). Je kan een hypervisor naar keuze (HyperV, KVM en vSphere) bovenop het PowerFlex-platform draaien en daar VM’s op virtualiseren die zijn opgeslagen op het PowerFlex-platform. Ook is er ondersteuning voor Kubernetes middels Red Hat OpenShift. De containers en VM’s gebruiken dan ook de processoren die in de PowerFlex-servers zitten.

Je kan overigens ook voor beide kiezen. Dan zet je PowerFlex in voor sommige applicaties als pure storage-oplossing, maar heb je daarnaast ook een HCI-omgeving. Uiteindelijk is PowerFlex een enorm flexibel platform met bijzonder goede prestaties, zeker als het aantal nodes hoger wordt. Dell heeft zelf testen gedaan met 120 nodes, maar het heeft inmiddels klanten die duizenden nodes aan elkaar hebben geknoopt. Hoewel de fabrikant dit een HCI noemt, willen wij er wel bij vermelden dat het doel van PowerFlex uiteindelijk meer gericht is op opslag. Als je PowerFlex gaat vergelijken met een HCI van VMware of Nutanix, dan legt het het qua features snel af. Dat is echter ook weer voor een andere doelgroep en daar hangt een ander prijskaartje aan.

Dell PowerScale biedt file storage met een stukje object storage

Je zou denken dat ze inmiddels voldoende typen opslagservers heeft in zijn portfolio, maar ook voor PowerScale is er nog een markt. Het voordeel van PowerScale is dat het scale-out file storage is. Voor bedrijven die serieus grote fileservers hebben om hun kantooromgeving te bedienen en die niet uit de voeten kunnen met PowerStore is er nog PowerScale. Wel is Van Peer eerlijk als hij zegt dat 9 van de 10 bedrijven met PowerStore uit de voeten kunnen voor hun opslagbehoefte.

“9 van de 10 bedrijven kunnen uit de voeten met een PowerStore”

PowerScale is volgens hem wel zeer populair bij mediabedrijven die heel veel met videobestanden werken. Zij kunnen namelijk eenvoudig via file-storage alle bestanden kwijt op de PowerScale en die aanbieden binnen hun streamingdiensten. Ook archivering, home directories voor gebruikers en backup zijn populaire toepassingen voor PowerScale. Naarmate er meer nodes worden toegevoegd, nemen de prestaties ook enorm toe. De ondersteuning voor object storage spreekt tot op zekere hoogte ook bedrijven aan die al met meer moderne omgevingen werken, aangezien hun ontwikkelaars de bestanden dan ook via S3 kunnen opslaan.

Wel stelt Van Peer dat PowerScale niet volledig S3-compatibel is . Er zijn kleine (maar goed gedocumenteerde) verschillen op het gebied van onder andere object versioning en locking. Het biedt echter voldoende ondersteuning voor een basisset aan object storage functionaliteit. De S3-standaard is afkomstig van Amazon Web Services, zij hebben object storage met S3 echt op de kaart gezet.

Bedrijven die graag een volledige S3-compatibel object storage oplossing on-premise willen moeten kiezen voor Dell ObjectScale. Wederom een nieuwe opslagserver.

Dell ObjectScale – volledig S3 compatible

Met Dell ObjectScale verlaten we het Power-portfolio. ObjectScale is een vorm van scale-out object storage. ObjectScale is volledig S3-compatibel en dat blijft het ook. Daarnaast kan je er enorm veel nodes aan koppelen waardoor de opslagcapaciteit en de prestaties bij elke node toenemen. Bedrijven die uniforme object storage willen in een on-premise omgeving kunnen met Dell ObjectScale dan ook prima uit de voeten.

In de toekomst kan ObjectScale nog een stuk populairder worden, want bij Dell Technologies hebben ze grote plannen met het storage-platform.

De toekomst van Dell Storage ligt in de cloud

Tijdens Dell Technologies World zijn we ook nog bijgepraat over Project Alpine. Een project dat als doel heeft om alle Dell opslagservers die software-defined zijn beschikbaar te maken in de public cloud. De focus ligt hierbij als eerste op AWS en Azure. Daarna op Google.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een multi-cloud strategie, dus delen van hun IT in een of meer public clouds, maar ook delen in hun eigen private cloud. Het idee vanuit Dell is dat ze straks wel kunnen kiezen voor een uniforme storage-oplossing op al die verschillende platformen. Je zou zelfs die storageplatformen aan elkaar kunnen knopen, zodat ze data kunnen uitwisselen of synchroniseren. Dell heeft laten weten zowel een block, file als object storage oplossing in de cloud aan te willen bieden. Waarschijnlijk kan je daar straks ook uit kiezen, en zal je niet direct uit PowerStore of PowerScale kunnen kiezen.

De verwachting is dat dit op zijn vroegst pas in 2023 beschikbaar komt, dus veel meer kunnen we er nu nog niet over zeggen, behalve dan dat de storage-oplossingen van Dell dus ook multi-cloud worden. Voor degene die goed heeft opgelet, geldt dit niet voor PowerMax, want dat platform is niet volledig software-defined, de PowerMax beschikt over specifieke dedicated chips die niet in de cloud verkrijgbaar zijn. Ook is het voor Dell heel lastig om 99,9999% uptime garantie vanuit de cloud te bieden.

Heeft Dell nog meer storage-oplossingen?

Zoals we net al schreven zit er nog een uitgebreid aanbod aan cloudstorage aan te komen. Dell heeft echter nog meer storage-oplossingen. Met de overname van EMC heeft het bedrijf een gigantisch portfolio in handen gekregen. Van Peer begon tijdens ons gesprek dan ook nog even over Unity. Dit is in onze optiek toch een wat verouderd platform dat overigens nog steeds populair is en ook nog onderhouden wordt door Dell Technologies. Het zit qua functionaliteit ergens tussen PowerVault en PowerStore in. Feit is echter dat de toekomst van storage niet in Unity zit. De focus van Dell ligt op de oplossingen die we eerder hebben beschreven. Als je op zoek bent naar een goede storage-oplossing en Dell op je shortlist staat, dan zouden wij adviseren uit één van bovenstaande te kiezen. We hopen je in elk geval op weg geholpen te helpen met je keuze.

Tip: Dell Technologies wil ontzorgen met APEX, maar lukt dat ook?